Inscrições para participar dos processos seletivos terminam nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro e são feitas via internet

O Sicredi está com 62 vagas abertas para cargos de gerência e de assistente de negócios em Mato Grosso, Pará e no Amazonas. A maioria das oportunidades faz parte do Programa Trainee 2023, e as inscrições podem ser realizadas de forma online, no link https://sicredi.gupy.io/. Presente em todos os estados brasileiros, a instituição financeira cooperativa possui mais de 38 mil colaboradores no País.



As oportunidades são para os cargos de gerentes de negócios e de agências, e assistente de negócios. Para gerência de negócios, as vagas estão distribuídas entre seis cidades do interior do Pará, sendo 15 em Monte Alegre, cinco em Alenquer, cinco em Oriximiná, cinco em Juruti, cinco em Óbidos e cinco em Almeirim. O período de inscrições vai até 26 de fevereiro. Já para gerência de agência são 20 vagas em Mato Grosso, Pará e Amazonas, e os candidatos podem se inscrever até o dia 28. Além dessas, há uma oportunidade para gerente de negócios agro para Acorizal (MT) com inscrições abertas também até o dia 28.

Além das vagas efetivas, o Sicredi também realiza processo seletivo para contratação de estagiário, com uma vaga para atuar na cidade de Ipiranga do Norte (MT). Podem se inscrever estudantes dos cursos de Administração, Matemática (bacharel), Contabilidade ou Economia, que cursam até 4º semestre ou 2º ano/período. A candidatura pode ser efetuada até 27 de fevereiro.

Inscrições

Para concorrer às vagas de gerência é importante que os candidatos atendam alguns pré-requisitos como ensino superior completo e Certificação Profissional Anbima série 10 e 20 (CPA-10 e CPA-20) - certificação necessária aos profissionais que trabalham com produtos de investimento. Para gerente de negócios agro é necessária a formação acadêmica em Administração, Agronomia, Zootecnia, Veterinária, Economia ou áreas afins. Para esta vaga é importante que o candidato tenha experiência na área. Entre os benefícios oferecidos estão planos de saúde e odontológico, vale alimentação, participação nos lucros (PPR), auxílio creche, previdência privada e seguro de vida.

Integrante do setor cooperativista de crédito, o Sicredi tem um modelo de gestão que visa o crescimento profissional dos seus colaboradores e oferece oportunidades de aprendizagem e formação constantes. São mais de 120 anos de história da instituição, que trabalha para o desenvolvimento dos seus associados e das regiões onde está presente.

O propósito de fazer juntos uma sociedade mais próspera é praticado de dentro para fora da instituição, todos os dias, e o comprometimento dos colaboradores com essa missão reflete externamente. Tanto que a instituição foi certificada por dois anos consecutivos pela Great Place To Work (GPTW), que reconhece os melhores ambientes de trabalho em 97 países.

No ano passado, o Sicredi ocupou a 4ª colocação entre as melhores empresas para trabalhar, na categoria “Instituições Financeiras – Cooperativas de Crédito”. Por nove edições consecutivas figura entre as “Melhores Empresas para Trabalhar” e, por três anos seguidos está na lista “Melhores Empresas para Começar Carreira”, em rankings promovidos pela revista Você S/A.