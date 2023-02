O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) recebe durante esta semana inscrições de candidatos interessados nas 12 vagas de trabalho disponíveis em Cuiabá e em outros cinco municípios mato-grossenses atendidos pela instituição.

Há oportunidades de emprego para profissionais com ensinos médio, técnico ou superior em diversas áreas como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Ciências da Computação, Informática, Segurança do Trabalho, entre outras. Os cargos de analistas e instrutores estão com posições abertas em Cuiabá, Sinop, Alta Floresta, Colíder e Matupá.

Também há uma vaga de consultor de vendas para atuar em Barra do Garças e região. diretor regional do Senac-MT, Edson Dahmer, ressalta que a entidade atende o comércio de bens, serviços e turismo, os maiores setores econômicos do país, com os melhores índices de empregabilidade.

“Estamos expandindo nossas unidades e operações e buscamos colaboradores que queiram crescer junto conosco. Por se tratar de uma instituição de educação profissional, o Senac é o ambiente perfeito para estar em contato com as tendências do mercado de trabalho do futuro, desenvolver novas competências e habilidades”, observa o diretor.

As remunerações oferecidas variam de acordo com o cargo ocupado e vão de R$ 44,07 pela hora-aula, R$ 2,3 mil mais comissão por vendas, chegando até a R$ 4,7 mil. Além do salário, o Senac-MT oferece benefícios como plano de saúde, auxílios alimentação e transporte, seguro de vida e cartão Sesc, válido em todo o território nacional.

Os processos seletivos estão abertos no endereço eletrônico ‘www.mt.senac.br/Trabalhe-Conosco/’, onde é possível visualizar os editais de recrutamento e seleção e realizar o preenchimento do cadastro do currículo e a inscrição.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Confira abaixo a relação de vagas, salários, localidades e outras informações

Vaga: Analista de Relações Trabalhistas

Salário oferecido: R$ 4.750,00

Local de atuação: Cuiabá

Requisitos: Ensino Superior completo em Administração ou Ciências Contábeis, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana (quando solicitado), Excel e Word (nível intermediário), habilidades em Power BI.

Período de inscrições: até às 17h do dia 22/2/2023

Vaga: Analista Administrativo | Responsável Técnico área Saúde

Salário oferecido: R$ 4.750,00

Local de atuação: Cuiabá

Requisitos: Ensino Superior completo em Enfermagem, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e para viagens (quando solicitado), possuir CNH categoria ‘B’ e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren)

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Gestão

Salário oferecido: R$ 4.750,00

Local de atuação: Cuiabá

Requisitos: Ensino Superior completo em Administração, Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Economia, Logística, Pedagogia ou Licenciaturas. Mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana (quando solicitado), informática - pacote Office (nível intermediário), conhecimentos em tecnologias da educação, prática em aulas remotas, técnicas de avaliação e de comunicação e redação, metodologia e didática, planejamento escolar.

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Enfermagem

Salário oferecido: R$ 44,07 por hora-aula

Local de atuação: Cuiabá

Requisitos: Ensino Superior completo em Enfermagem, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana (quando solicitado), informática - pacote Office (nível intermediário), conhecimentos em tecnologias da educação, prática em aulas remotas, técnicas de avaliação e de comunicação e redação, metodologia e didática, planejamento escolar.

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Tecnologias

Salário oferecido: R$ 4.750,00 por hora-aula

Local de atuação: Cuiabá

Requisitos: Ensino Técnico ou Superior em Multimídia, Design Digital, Desenvolvimento de Sistemas, Jogos Digitais. Ou, ainda, graduação em Jogos Digitais, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Informática, Sistemas de Computação, Processamento de Dados ou Sistemas de Informação. mínimo de seis meses de experiência em docência, desenvolvimento de software ou jogos digitais. Desejável ter curso de aperfeiçoamento ou especialização em Realidade virtual, Realidade Aumentada, Tecnologias Digitais e Games 2D e 3D. Conhecimentos em informática - pacote Office, Microsoft Teams, tecnologia da educação, prática em aulas remotas, técnicas de avaliação, de comunicação e de redação, metodologias ativas, didática e planejamento escolar. São exigidos outros conhecimentos específicos que se encontram listados no edital.

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Analista Administrativo | Responsável Técnico área Saúde

Salário oferecido: R$ 4.750,00

Local de atuação: Sinop

Requisitos: Ensino Superior completo em Enfermagem, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e para viagens (quando solicitado), possuir CNH categoria ‘B’ e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren)

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Enfermagem

Salário oferecido: R$ 44,07 por hora-aula

Local de atuação: Sinop

Requisitos: Ensino Superior completo em Enfermagem, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e para viagens (quando solicitado).

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Informática

Salário oferecido: R$ 44,07 por hora-aula

Local de atuação: Sinop

Requisitos: Ensino Técnico ou Superior completo na área de Informática, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana (quando solicitado).

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Gestão

Salário oferecido: R$ 44,07 por hora-aula

Local de atuação: Alta Floresta

Requisitos: Ensino Superior completo em Administração, Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Economia, Logística, Pedagogia ou Licenciaturas. Mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana (quando solicitado).

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Gestão

Salário oferecido: R$ 44,07 por hora-aula

Local de atuação: Matupá

Requisitos: Ensino Superior completo em Administração, Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Economia, Logística, Pedagogia ou Licenciaturas. Mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana (quando solicitado).

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Instrutor II para área de Segurança do Trabalho

Salário oferecido: R$ 44,07 por hora-aula

Local de atuação: Colíder

Requisitos: Ensino Técnico ou Superior completo em Segurança do Trabalho; Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia(s) com especialização em Segurança do Trabalho; Enfermagem com especialização em Saúde e Segurança do Trabalho. Mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana (quando solicitado).

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023

Vaga: Consultor de Vendas

Salário oferecido: R$ 2.359,00 mais comissão

Local de atuação: Barra do Garças

Requisitos: Ensino Médio completo, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função, possuir veículo próprio e CNH categoria ‘B’, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e para viajar aos outros municípios da região (quando solicitado), informática (pacote Office intermediário), técnicas de negociação, de vendas, de atendimento ao público e de comunicação e interação.

Período de inscrições: até às 17h do dia 24/2/2023