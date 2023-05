Aumento do salário mínimo para R$ 1.320 em 2023 ainda está longe do ideal, segundo o Dieese. Veja o que daria para comprar por mês

O salário mínimo aumenta para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, segundo já adiantou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o segundo aumento do ano: em janeiro, o salário mínimo passou de R$ 1.212 para R$ 1.302.

Apesar dos aumentos, o valor ainda está longe de ser o ideal. Pelo menos, essa é a conclusão de cálculos da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que levou em consideração o valor necessário para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas.

Segundo a pesquisa, seria necessário um salário mínimo de R$ 6.571,52 para o mês de março. O valor corresponde a quase cinco vezes o reajuste proposto pelo governo federal, que eleva o salário mínimo a R$ 1.320.

Como é calculado o salário mínimo ideal?

A pesquisa, que é realizada mensalmente, usa o valor da cesta básica em 17 capitais brasileiras para considerar qual é o rendimento mínimo necessário para que um trabalhador e sua família consigam suprir as despesas do mês com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

No mês de março, a estimativa do valor ideal utilizou como base os preços da cesta básica de São Paulo, a mais cara entre as 17 capitais levadas em consideração na pesquisa.

Qual a diferença entre salário mínimo ideal e aumento real?

O salário mínimo ideal é calculado com base no valor que uma família, de um casal e dois filhos, necessitaria para atender às suas demandas básicas, conforme constituído pela lei federal.

O aumento real, no entanto, leva em consideração a inflação do ano anterior para calcular o reajuste no valor mínimo a ser pago pelo trabalhador.

O que daria para comprar com o salário mínimo ideal?

De uma vez, seria possível comprar oito cestas básicas à vista em São Paulo, a mais cara entre as capitais analisadas, que custa R$ 782,23 em média.

Qual o poder de compra do novo salário mínimo?

Levando em consideração o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, percebe-se que, em fevereiro, o trabalhador comprometeu em média 58,57% do seu salário apenas para a alimentação, segundo o Dieese.

Pela Constituição Federal, a remuneração ainda deveria cobrir as despesas básicas referentes à higiene, moradia, educação, vestuário, transporte e lazer. Para todos esses gastos, uma família de quatro membros teria à disposição aproximadamente R$ 539,41 no mês.

Tabela do salário mínimo

Veja abaixo quais eram os valores do salário mínimo nos últimos anos: