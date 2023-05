O valor recolhido vai aos cofres públicos do governo federal, estadual e municipal, o que inclui as taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária.

Os mato-grossenses já pagaram quase R$ 900 milhões a mais em impostos neste ano quando comparado com o ano passado, de acordo com o impostômetro desta terça-feira (2). De 1º de janeiro até 1º de maio do ano passado, os consumidores já pagaram quase R$ 14.500 bilhões em impostos. Em igual período neste ano, foram quase R$ 900 milhões a mais pagos em tributos.

Até esta terça-feira (2), já foram pagos mais de R$ 15 bilhões. O valor recolhido vai aos cofres públicos do governo federal, estadual e municipal, o que inclui as taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária. Esse aumento se deve principalmente à inflação e à reoneração dos combustíveis, ou seja, os impostos voltaram a ser cobrados sobre a venda de álcool e gasolina.