Muitas mães procuram empreender após o nascimento do bebê, porém se deparam com a difícil tarefa de cuidar da sua criança e da sua carreira profissional ao mesmo tempo. Todos sabemos que ambas as tarefas exigem dedicação e comprometimento. Foi pensando nessa situação que nós separamos algumas dicas para ajudar essas mães.

Revenda de cosméticos

Existem várias empresas que disponibilizam os seus produtos para serem revendidos por consultoras, por exemplo, Natura, Hinode, Avon, Eudora, Mary Kay, etc. Com isso, as mães podem ganhar dinheiro vendendo esses produtos. Esse trabalho não exige uma jornada fixa dessa mulher e a deixa com tempo livre para cuidar do seu filho e ao mesmo tempo ter uma grana extra.

Decoração

Para as mulheres que adoram fazer festas de aniversário para o seu bebê, trabalhar com a decoração de festas infantis é uma ótima alternativa. Elas podem utilizar a sua experiência e bom gosto para fazer uma decoração temática. Existem os mais variados temas tanto para menina como para menino. Essa mãe pode pegar temas famosos, por exemplo, decoração da Masha e o Urso, PJ Masks, Minions, etc e personalizar para outras mães.

Venda de artesanato

Para as mulheres que são talentosas, a dica é vender o seu artesanato. Para fazer isso não é necessário ter uma loja. Você pode divulgar os seus produtos nas redes sociais, como Instagram e Facebook ou até mesmo em sites específicos para essa finalidade como o Pinterest. O mais importante para exercer essa atividade é ter uma boa criatividade e investir o seu tempo naquele produto que o seu público mais compra. Não se esqueça de fazer uma boa divulgação, tirar fotos bonitas e bem iluminadas do seu trabalho e caprichar na hora da venda.

Brechó online

Crianças perdem as suas roupas facilmente e nem sempre essas roupas estão velhas. Por isso que as mães podem vender as roupas de seus filhos e fazer uma graninha extra. A maneira mais prática é divulgar essas roupinhas em aplicativos como Cresci Perdi, Enjoei, Ficou Pequeno, etc. Outra forma de realizar essa venda é postando nas redes sociais, principalmente no Marketing Place do Facebook. Só que nesse caso toda a transação fica por conta dessa mãe, diferentemente de quando a venda é feita através de sites específicos.

Consultoria para mães de primeira viagem

Qual mãe não gostaria de receber umas dicas quando o assunto é o primeiro filho, não é mesmo? Você pode ajudar as futuras mamães e ainda ter uma renda. Na consultoria você pode dar dicas de produtos para as mães comprarem para o enxoval do bebê, contar como foi o seu parto e os cuidados que você teve com o seu filho nos primeiros meses de vida. A intenção é dar um suporte, principalmente para aquelas que não têm quem a ajude.

Conclusão sobre ideias de negócios para mães

Dessa forma, você tem algumas ideias de negócios para mães que precisam de uma renda extra. Você pode combinar mais de uma delas, porém lembre-se de não deixar a sua vida sobrecarregada. Afinal, o seu bebê precisa muito dos seus cuidados