A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) recebeu novas denúncias sobre sites falsos que simulam a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e oferecem descontos para pagamento via PIX. O golpe tem sido aplicado em outras unidades da federação, prejudicando o contribuinte.

Para que o cidadão não caia no golpe, a orientação é que a atenção seja redobrada na hora de pagar o IPVA 2023, que vence no dia 31 de maio. O boleto para o pagamento do imposto, conhecido como documento de arrecadação (DAR), deve ser emitido apenas nos sites e canais de atendimento oficiais da Secretaria de Fazenda e do Detran, além do aplicativo MT Cidadão e do portal de serviços do Governo de Mato Grosso.

Segundo a Secretaria de Fazenda, não é concedido desconto específico para pagamentos via PIX. Atualmente, o contribuinte pode optar por pagar o imposto à vista, com 15% de redução, ou parcelado em até oito vezes. Para duas parcelas é oferecido 10% de desconto e de 5% em três vezes.

O golpe do Pix do IPVA é uma prática criminosa que cria um site com um layout idêntico ao verdadeiro, porém o endereço eletrônico é diferente. Outra diferença é o QR code do Pix, que no site fake é apresentado na tela do sistema e não no boleto, como é a forma correta.

Caso algum contribuinte tenha caído no golpe, a recomendação é que um Boletim de Ocorrência (BO) seja registrado. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Secretaria de Fazenda, em um dos canais de atendimento.