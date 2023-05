Foram abertas 130.217 vagas; número de postos de trabalho gerados é 23,35% maior que no mesmo mês do ano anterior

As MPE (micro e pequenas empresas) criaram 130.217 vagas de emprego em março, resultado 23,35% superior ao do mesmo mês de 2022, quando foram gerados 105.565 novos postos por esse segmento. O levantamento, feito pelo Sebrae, com base nos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), mostra que cerca de sete a cada dez novos empregos foram criados por empresas de pequeno porte.

Além disso, do total de 195.171 empregos gerados no terceiro mês deste ano, quase 67% foram em pequenos negócios. Se forem somados todos os empregos gerados em março pelos diferentes segmentos, o número é 98% superior ao do mesmo período de 2022, quando foram criadas 98.786 novas vagas.

O resultado de março, embora supere o de um ano atrás, ficou abaixo de fevereiro, quando foram abertos 241.785 postos de trabalho, dos quais 206.697 foram nas MPE, o que corresponde a 85,5% das novas vagas.

As MGE (médias e grandes empresas) criaram 56.187 empregos em março deste ano, o equivalente a 29% do total. É, portanto, o primeiro mês de 2023 em que as companhias maiores apresentam saldo positivo. “Os pequenos negócios são essenciais para a economia, e esse resultado mostra que as novas políticas de crédito, como a anunciada pelo BNDES, e de incentivos à economia já começam a mostrar efeito.

Quando temos mais empregos, mais dinheiro circula no mercado, mais os pequenos negócios faturam e, consequentemente, contratam mais”, afirma o presidente do Sebrae, Decio Lima.

Em todos os setores da economia, os pequenos negócios apresentaram saldo positivo, em março, na geração de empregos. O de serviços foi o que mais contratou, com 73,1 mil novos postos, seguido pela construção, com 24,3 mil.

O comércio foi responsável pela abertura de 12,6 mil vagas, a indústria de transformação contratou 11,4 mil trabalhadores e a agropecuária, 7.600. Abaixo de mil novos postos criados no mês ficaram a indústria extrativa mineral, com 642 vagas, e os SIUP (serviços industriais de utilidade pública), que incluem saneamento básico e fornecimento de água, por exemplo, com 521 empregos criados.

Entre as MGE, a agropecuária ficou com saldo negativo de 4.600 empregos, mas os demais setores tiveram crescimento nos números de contratações. Foram 36,8 mil em serviços, 9.600 na construção, 6.700 na indústria da transformação, 5.900 no comércio, 915 no setor Extrativo Mineral, e 847 nos SIUP.

As MPE têm se mostrado cada vez mais importantes para o país na geração de empregos: em 2022, a cada dez postos de trabalho criados no Brasil, aproximadamente oito foram em micro e pequenas empresas. Em 2021, a participação das MPE no saldo total de vagas abertas foi de 77%.