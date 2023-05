O pagamento do Bolsa Família de maio começa na quinta-feira, dia 18. Famílias beneficiárias recebem o valor de 600 reais com adicional de 150 reais por criança de até 6 anos de idade.

O benefício é mensal e segue calendário de pagamento de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social, o NIS, do responsável familiar. Para saber qual é o dia do seu pagamento, acesse os aplicativos Bolsa Família ou CAIXA Tem no seu celular.

Rafaela Barbosa mora em Samambaia Norte, no Distrito Federal. Ela conta que as coisas ficaram muito difíceis depois que ficou desempregada, até que ela conseguiu passar a receber o benefício do Bolsa Família.

“É uma coisa muito importante porque eu preciso muito e chegou em uma hora muito boa.”

O responsável familiar que recebe o Bolsa Família pela conta Poupança Social Digital pode movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo CAIXA Tem, sendo possível fazer transferências, pagar contas e fazer até PIX direto no aplicativo do celular.

Também é possível sacar o benefício com o cartão de débito da conta ou o Cartão Social nas Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e realizar saques em Agências da CAIXA.

Os cartões e senhas usados para o programa Auxílio Brasil continuam válidos e podem ser usados para receber o Bolsa Família.

Para baixar os aplicativos CAIXA Tem e Bolsa Família é bem fácil, basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça. Não se esqueça!

Confira o calendário de pagamento