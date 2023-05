Nesta quarta-feira (17), será sorteado o concurso 2593 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado em R$10 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube.

Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio garante ao ganhador R$ 64 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor será suficiente para comprar 20 apartamentos ao custo de R$ 500 mil cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.



Canais oficiais de apostas:

Os canais autorizados das Loterias CAIXA para venda dos produtos de loterias e registro das apostas são as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias CAIXA, o app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android, além do Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas da CAIXA.

O Bolão CAIXA só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas Lotéricas CAIXA, não estando disponível em canais eletrônicos. Para o Bolão CAIXA, a lotérica poderá cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Verifique os valores das apostas nas lotéricas CAIXA ou no site das Loterias CAIXA.

Os resultados são divulgados na página das modalidades no site das Loterias CAIXA, no app e nas lotéricas.