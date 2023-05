Operadora busca profissionais para atuar nas cidades de Sinop e Rondonópolis

A Claro, líder em Telecomunicações na América Latina, está com processo seletivo para contratação de profissionais com experiência em desenvolvimento comercial em Sinop e Rondonópolis. As oportunidades de trabalho são destinadas a especialistas, com formação em ensino superior em diversas áreas, que irão atuar em regiões com potencial de crescimento.

Entre os requisitos, os candidatos precisam ter capacidade de liderança, habilidade para estruturar análises de mercado e adaptar estratégias à realidade local. Os executivos selecionados terão autonomia e flexibilidade para trabalhar em modelo ágil, com um amplo portfólio de produtos residenciais, focados em proporcionar uma melhor jornada de atendimento aos clientes. Ao todo, serão contratados 100 especialistas, em diversas regiões do país.



Líder em TV por assinatura, banda larga e operadora que mais cresce em serviços móveis, a Claro oferece um portfólio multisserviços, com soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais de forma verdadeiramente convergente, em várias plataformas fixas e móveis. Está presente em mais de 4.800 municípios brasileiros e suas redes disponibilizam serviços a cerca de 98% da população.



O pacote de benefícios oferecido pela operadora inclui assistência médica e odontológica; auxílio para patologias graves; benefício farmácia; programa de apoio pessoal; Claro Running; vale refeição e alimentação; auxílio creche/babá; auxílio ao dependente com deficiência; previdência privada; seguro de vida; desconto sobre mensalidade de serviços Claro e parceiros; programa de reconhecimento por tempo de casa; e kit boas festas. Pessoas interessadas podem se candidatar para as vagas neste link.