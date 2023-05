Foi publicado o edital nº 001/2023, referente ao concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte, no estado do Mato Grosso, que visa o preenchimento de 41 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Veja como se inscrever.

Este certame está sob responsabilidade e execução da empresa Método e Soluções Educacionais. A seleção será válida por dois anos, contados da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Vagas do concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte

Os profissionais contratados vão desempenhar suas atividades em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente ao vencimento inicial que varia de R$ 1.320,00 a R$ 18.710,21. A seguir, as oportunidades estão distribuídas conforme nível de escolaridade. Outros requisitos podem ser acessados no edital de abertura.

Nível fundamental

Auxiliar de Consultório Dentário;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Borracheiro;

Coveiro;

Eletricista;

Mecânico;

Merendeira;

Motorista (Carteira B);

Motorista (Carteira D);

Operador de Máquinas Pesadas (Carteira C);

Zeladora.

Nível médio

Agente Administrativo;

Apoio Administrativo Educacional – Merendeira;

Apoio Administrativo Educacional – Motorista;

Apoio Administrativo Educacional – Zeladora;

Técnico Administrativo Educacional.

Nível técnico

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Laboratório.

Nível superior

Assistente Social;

Contador;

Enfermeiro;

Farmacêutico/Bioquímico;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Médico Clínico Geral;

Nutricionista;

Odontólogo;

Psicólogo;

Professor Pedagogo;

Professor de Educação Física.

Concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte: inscrições

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas, apenas via internet, até a data prevista de 25 de maio de 2023.

Para isso, basta acessar o site da banca organizadora e preencher o formulário de inscrição para a vaga que deseja concorrer. Por fim, pague a taxa correspondente ao cargo concorrido:

R$ 100,00 para as oportunidades de nível superior;

R$ 70,00 para as oportunidades de níveis técnico e superior;

R$ 50,00 para as oportunidades de nível superior.

Concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte: seleção dos candidatos

Todos os candidatos inscritos no concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte serão avaliados por meio de provas objetivas, que estão previstas para serem aplicadas no dia 11 de junho de 2023.

Os concorrentes aos cargos de níveis fundamental e médio serão avaliados por meio das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Conhecimentos Gerais.

Já os candidatos aos cargos de níveis técnico e superior farão as provas compostas pelas seguintes matérias:

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Conhecimentos Gerais;

Conhecimentos Específicos.

Edital e outras informações

Para saber mais detalhes sobre a realização do concurso Prefeitura de Nova Canaã do Norte, como conteúdo das provas objetivas, leia com atenção o edital de abertura. O documento está disponível no site da empresa Método e Soluções Educacionais.