Oportunidades para consultor de vendas em Sinop e instrutores para cursos de Enfermagem, Gestão e Segurança do Trabalho em Alta Floresta e Colíder.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) está com inscrições abertas, até às 17h desta sexta-feira (26), para processos seletivos que visam a contratação de consultor de vendas, em Sinop, e instrutores para cursos nas áreas de Enfermagem, Gestão e Segurança do Trabalho, em Alta Floresta e Colíder. Ao todo, são seis postos de trabalho abertos na região norte do estado.

Para o cargo de consultor de vendas é preciso ter Ensino Médio completo, seis meses de experiência comprovada na função, bem como conhecimentos sobre as técnicas de negociação, vendas e atendimento ao público. Para as posições de instrutores também é exigida a experiência mínima de seis meses na função, além de ser necessário possuir ensino técnico ou superior nas áreas exigidas.

“A remuneração oferecida para o cargo de consultor de vendas é de R$ 2.461,85, acrescida de comissão, e para os instrutores R$ 45,99 pela hora-aula. Além disso, nossos colaboradores contam com benefícios de plano de saúde, auxílios alimentação e transporte, seguro de vida e acesso a serviços odontológicos, atividades físicas, esportivas, recreativas e culturais proporcionadas pelo Sistema Fecomércio-MT”, elenca o diretor regional do Senac-MT, Edson Dahmer.

Todo processo seletivo é feito on-line. “No nosso site [www.mt.senac.br/Trabalhe-Conosco/] os interessados conseguem visualizar os editais e realizar o preenchimento do cadastro do currículo e a inscrição. Para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho esta é uma oportunidade de atuar na maior instituição de educação profissional do país”, detalha Dahmer.

Confira abaixo a relação de vagas, salários, localidades e outras informações

Vaga: consultor de vendas

Salário oferecido: R$ 2.461,85 mais comissão

Local de atuação: Sinop

Requisitos: ensino médio completo, mínimo de seis meses de experiência comprovada na função. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e viagens (quando solicitado). Possuir CNH categoria ‘B’ e veículo próprio. Domínio intermediário do Pacote Office. Noções das técnicas de negociação, vendas e atendimento ao público.

Vaga: instrutor

Área de atuação: Segurança do Trabalho

Salário oferecido: R$ 45,99 hora/aula

Local de atuação: Alta Floresta

Requisitos: curso Técnico em Segurança do Trabalho; Arquitetura e Urbanismo ou Engenharias, com especialização em Segurança do Trabalho; Enfermagem, com especialização em Saúde e Segurança do Trabalho. Mínimo de seis meses de experiência comprovada na função. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e viagens (quando solicitado). Domínio intermediário do Pacote Office. Conhecimentos técnicos em Segurança do Trabalho, legislação trabalhista, normas regulamentadoras relacionadas a saúde e segurança do trabalho, normalizações técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ergonomia.

Vaga: instrutor

Área de atuação: Enfermagem

Salário oferecido: R$ 45,99 hora/aula

Local de atuação: Alta Floresta

Requisitos: ensino superior completo em Enfermagem e, no mínimo, seis meses de experiência comprovada na função. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e viagens (quando solicitado).

Vaga: instrutor

Área de atuação: Segurança do Trabalho

Salário oferecido: R$ 45,99 hora/aula

Local de atuação: Colíder

Requisitos: curso Técnico em Segurança do Trabalho; Arquitetura e Urbanismo ou Engenharias, com especialização em Segurança do Trabalho; Enfermagem, com especialização em Saúde e Segurança do Trabalho. Mínimo de seis meses de experiência comprovada na função. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e viagens (quando solicitado). Domínio intermediário do Pacote Office. Conhecimentos técnicos em Segurança do Trabalho, legislação trabalhista, normas regulamentadoras relacionadas a saúde e segurança do trabalho, normalizações técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ergonomia.

Vaga: instrutor

Área de atuação: Enfermagem

Salário oferecido: R$ 45,99 hora/aula

Local de atuação: Colíder

Requisitos: ensino superior completo em Enfermagem e, no mínimo, seis meses de experiência comprovada na função. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e viagens (quando solicitado).

Vaga: instrutor

Área de atuação: Gestão

Salário oferecido: R$ 45,99 hora/aula

Local de atuação: Colíder

Requisitos: ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Economia, Logística, Pedagogia ou Licenciaturas com, no mínimo, seis meses de experiência comprovada na função. Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e viagens (quando solicitado). Domínio intermediário do Pacote Office. Conhecimentos das técnicas de comunicação e redação, de metodologia e didática, das tecnologias educacionais, com experiência em aulas remotas.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.