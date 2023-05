Em Aripuanã, a operação da Nexa Resources tem contribuído para o aumento do número de empregos no município.

O Dia da Indústria, celebrado anualmente no dia 25 de maio, homenageia um dos setores que mais emprega e contribui para o desenvolvimento do Brasil. De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o setor industrial é responsável por 23,9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e representa 69,3% das exportações. Os dados são referentes ao ano de 2022 e mostram que o setor industrial é responsável por mais 10,3 milhões de empregos no país. A mineração, de acordo com a Agência Nacional da Mineração (ANM) e do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), fechou 2022 com 205 mil empregos diretos e uma geração de aproximadamente 2,2 milhões indiretos.

Em Mato Grosso, a mineração tem contribuído para a geração de empregos na indústria. Um exemplo é o munícipio de Aripuanã, na região noroeste. O perfil econômico da cidade se modificou nos últimos anos. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com mais de 1.500 vagas registradas em 2022, a indústria passou a ser o setor que mais emprega. Em segundo lugar está a construção civil, seguida pelo comércio, agropecuária e prestação de serviços. Os números também apontam uma contribuição significativa da indústria mineral na mudança do perfil econômico de Aripuanã.

A operação da Nexa no munícipio tem contribuído para a empregabilidade na indústria. A empresa conta, atualmente, com cerca de 600 colaboradores próprios e 1300 terceirizados. De acordo com estimativas da Companhia Matogrossense de Mineração (METAMAT), Aripuanã deve se tornar o maior produtor mineral de Mato Grosso em 2023. O Estado já é o 6º maior produtor mineral do Brasil e este setor econômico ganha cada vez mais destaque na economia de Mato Grosso.

Na unidade da Nexa Aripuanã, os moradores locais formam 53% da mão de obra. Além disso, 30% dos colaboradores são mulheres, a exemplo da operadora de mineração Tainara dos Santos de Melo, que vive em Aripuanã há 27 anos. “Participei das primeiras turmas do Programa de Qualificação Profissional e não conhecia nada da mineração. Entrei primeiro em uma empresa terceirizada e desde 2021 atuo como operadora na Nexa. A empresa trouxe oportunidades para os moradores da cidade”, comenta.

Além dos empregos direitos, a mineração em Aripuanã contribuiu para a geração de emprego e renda no fornecimento de produtos e serviços ao setor. “Participamos de capacitação de empreendedores e posteriormente nos tornamos fornecedores da Nexa. Conseguimos ampliar o nosso espaço e produção, empregando mais pessoas da cidade”, comenta Cássio Pereira, empresário local do ramo de malhas e confecção.