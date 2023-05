IPCA-15 deste mês, do IBGE, mostra que a inflação no Brasil continua desacelerando

Ainda sem o impacto da redução de preços dos combustíveis, a prévia da inflação apresentou alta de 0,51% no mês de maio, na comparação a variação de 0,57% em abril, mostram números revelados nesta quinta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O R7 separou os vilões do indicador, os que ficaram mais caros, no acumulado nos últimos 12 meses.

Plano de saúde: 17,50% no último ano, 1,20% em maio,

Autoescola: 17,37% no último ano, mas contração de 0,71% em maio

TV por assinatura: 14,57% no último ano, com variação nula em maio

Ovo de galinha: 21,57% no último ano, 1,86% em maio

Maionese: 25,10% no último ano, 0,88% em maio

Leite condensado: 27,77% no último ano, 1,51% em maio

Tangerina: 48,49% no último ano, mas contração de 7,68% em maio

Já os combustíveis ainda sofrem o impacto da desoneração dos impostos federais, aprovada em junho do ano passado. Por isso, no acumulado dos últimos 12 meses, eles caíram 24,46%. Em maio, a expansão foi de 0,12%. Como os dados do índice são coletados até o dia 15, eles ainda não refletem a decisão da Petrobras de diminuir os preços cobrados pela gasolina, o diesel e o gás de cozinha nas refinarias do Brasil. A medida começou a valer justamente no último dia 16.