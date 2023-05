Que tal estipular um valor de gasto e veja se as opções estão dentro do seu orçamento;

Cestas: Muitas são as opções de cestas, como de pães, frutas, flores, etc. Verifique se todos os itens estão dentro do prazo de validade e exija que não haja contato direto dos produtos alimentícios com produtos químicos (cosméticos, por exemplo) ou com flores. Solicite a confirmação da entrega;