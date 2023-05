No Brasil, os dados inflacionários trouxeram uma surpresa positiva para os investidores. O IPCA-15, prévia da inflação oficial do Brasil, registrou uma alta de 0,51% em maio, abaixo do projetado pelo mercado. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou alta de 4,07%, abaixo dos 4,16% registrados em abril.

O dado foi responsável por ajudar a segurar o Ibovespa no azul em seu primeiro pregão positivo da semana. Mas, além disso, o indicador também mostrou que é possível que a Selic caia mais cedo do que o esperado por aqui. O indicador, inclusive, levou os investidores a derrubarem os juros de curto prazo e as teses de que uma queda da taxa básica aconteça já em agosto começaram a ganhar força.

Com a inflação mais baixa que o esperado, os juros devem começar a cair. A perspectiva de início do processo de corte de juros tem impulsionado ações mais ligadas à atividade doméstica.

O teto de gastos no Brasil está com os dias contados. Portanto, o momento de virada do Ibovespa está perto e essa tendência está apenas começando. O avanço no Congresso das regras para o novo arcabouço deve reduzir o risco fiscal e manter o impulso no mercado doméstico, diante da mudança de perspectiva para os juros básicos.

É sempre importante ressaltar que não existe mais espaço fiscal para o gasto do governo aumentar e ajudar o país crescer.

Câmbio

Essa semana os investidores reagiram positivamente aos sinais de resolução do impasse nos Estados Unidos, já que um calote da maior economia do mundo impacta todo o globo, minando a confiança e a atividade econômica.

O que vem segurando de forma positiva é a balança comercial de exportações do Brasil pro exterior, porque o que a gente vê ainda é um fluxo muito grande de remessas, tanto de pessoas físicas, quanto de empresas, para fora

Quanto mais altos os juros nos Estados Unidos, mais o dólar tende a se beneficiar globalmente de fluxos para o extremamente seguro mercado de renda fixa norte-americano.

Durante a semana, houve pagamento de provento da Petrobras para acionistas estrangeiros, que detêm ADRs (recibos da Petrobras negociados lá na bolsa norte-americana), então o investidor estrangeiro fez essa remessa comprando 37 mil contratos de dólar. Foi um movimento bem intenso e é por isso que o dólar acabou subindo muito.

O dólar encerrou esta semana praticamente estável frente ao real e a tendência é de permanecer assim para o próximo semestre.

*Luiz Felipe Bazzo é CEO do transferbank, uma das 15 maiores corretoras de câmbio do Brasil. O executivo também já trabalhou em multinacionais como Volvo Group e BHS. Além disso, criou startups de diferentes iniciativas e mercados tendo atuado no Founder Institute, incubadora de empresas americanas com sede no Vale do Silício. O executivo morou e estudou na Noruega e México e formou-se em administração de empresas pela FAE Centro Universitário, de Curitiba (PR), e pós-graduado em finanças empresariais pela Universidade Positivo.