O apostador de Paranaíta foi contemplado, sábado à noite, no sorteio da Caixa Econômica Federal. Ele acertou as sete dezenas da modalidade “Dia de Sorte”, da loteria e recebeu R$ 877,5 mil. De acordo com as informações divulgadas, o apostador comprou um bilhete simples, com sete números, que custa R$ 2,50.

Além dele, um sortudo ou sortuda de Ubatuba, São Paulo, ganhou o prêmio de mais de R$ 800 mil. Outras 124 apostas foram contemplas com prêmios de R$ 1,8 mil por seis acertos. O próximo sorteio será amanhã.

Conforme já informado, dois apostadores de Cuiabá e Nova Xavantina ganharam R$ 64,4 mil cada, na Mega Sena, no final de semana.