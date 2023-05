Cargo exige nível superior em Direito. Ainda não há informações sobre a publicação do edital.

O Ministério Público Trabalho (MPT) autorizou a realização do 23° concurso público do órgão . A seleção será para o cargo de procurador do trabalho . A ata da 273ª Sessão Ordinária do Conselho Superior, que autorizou o concurso, foi publicada no "Diário Oficial da União" desta segunda-feira (29). A reunião ocorreu na última quinta (25). Ainda não há informações sobre a publicação do edital.

O último concurso realizado para o cargo de procurador do trabalho aconteceu no final de 2022 e ofereceu cinco vagas. O candidato deveria ser bacharel em Direito e ter, até a data da posse, 3 anos de atividade jurídica exercida exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel.