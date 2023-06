Com dinheiro extra, beneficiários devem dar prioridade ao pagamento de dívidas, caso tenham saldo negativo, diz especialista

Nesta quarta-feira (7), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga, de forma antecipada, a primeira parcela do 13º salário. Para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.320), o pagamento vai ser feito para os benefícios de final 0. Já para os que recebem valores acima do piso, os depósitos serão feitos neste dia para aqueles com benefício de final 0 ou 5.

No total, a medida beneficiará mais de 30 milhões de segurados. A estimativa de injeção na economia é de R$ 62,6 bilhões, segundo o governo. O calendário completo dos pagamentos e outras informações estão aqui.

O planejador financeiro do C6 Bank, Rafael Haddad, dá dicas de como fazer esse complemento render mais. Para ele, antes de tudo, é necessário quitar as dívidas, se elas existirem:

“A primeira coisa que quem recebe um dinheiro extra tem que fazer é checar se consegue quitar ou abater uma parte da dívida com a quantia. Assim, a pessoa pode se livrar dos juros que podem fazer o montante devido virar uma bola de neve”, explica.

Para aqueles que não estão endividados, Haddad orienta a não deixar o dinheiro parado na conta e investir o quanto antes:

“No mundo dos investimentos, tempo é dinheiro. Quanto antes o investidor aplicar, maior será o efeito dos juros, ou seja, maior será o valor que ele poderá resgatar no futuro. Por isso, receber esses valores antecipadamente e investi-los pode ser uma grande vantagem em relação a quem só vai receber os valores lá na frente”, diz.

Segundo dados divulgados pelo próprio INSS, o governo deverá desembolsar em média R$ 2.000 por pessoa.

“Quem aplicar R$ 2.000 agora em um CDB de 6 meses, que está pagando uma remuneração de 106% do CDI, por exemplo, poderá resgatar R$ 2.109,76, já descontado o Imposto de Renda, no fim do prazo, ou seja, mais de R$ 100 a mais do que quem receberá o abono só no final do ano”, calcula Haddad, ressaltando que quem puder deixar o dinheiro investido por mais tempo encontrará opções ainda melhores.

O planejador financeiro do C6 Bank também explica que investir o dinheiro traz dois outros benefícios adicionais.

“Independentemente do rendimento, quem investir estará protegendo os valores da inflação comparado com quem deixar o dinheiro parado na conta. Além disso, ao aplicar, o investidor evita que a quantia extra se misture com as contas do dia a dia e acabe gastando o dinheiro sem nem perceber”, afirma Haddad.

Segundo ele, a orientação para todos aqueles que estão começando a investir é sempre a mesma: formar uma reserva de emergência. Mais detalhes aqui.

É um dinheiro guardado para imprevistos que exigem gastos repentinos. Ela é importante para quem perdeu o emprego, por exemplo.

Vale ressaltar que a primeira parcela do 13º salário precisa poder ser sacada rapidamente, com o objetivo de aplicar o valor imediatamente. Essa característica é chamada de liquidez pelo mercado financeiro.

Nesse caso, a dica é sempre aplicar em um investimento de renda fixa e com liquidez diária. Ou seja, que ofereça uma boa previsão de qual será o rendimento e que possa ser resgatado a qualquer momento.

“A renda fixa seria o primeiro passo independentemente do cenário, mas com a taxa básica de juros da nossa economia atualmente em 13,75% ao ano, o que é historicamente alto, o investidor ainda ganha um incentivo extra, já que o rendimento das aplicações recomendadas para a reserva de emergência", analisa Haddad.

Especialistas ouvidos pelo R7 listaram algumas opções de investimento nessa linha: Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária ou Fundos DI com taxa zero de administração. Todos eles são de renda fixa. Em outras palavras, garantem remunerações regulares todo mês.