Os consumidores cadastrados no Programa Nota MT e que pediram o CPF na nota durante o mês de maio estão concorrendo a R$ 900 em premiações. O 60º sorteio do Nota MT será realizado nesta quinta-feira (15.06), com transmissão ao vivo, às 09h, pelas redes sociais da Secretaria de Fazenda (Sefaz).

Ao todo, serão distribuídos 1.010 prêmios, sendo dois no valor de R$ 100 mil, três de R$ 50 mil, cinco de R$ 10 mil, além dos mil prêmios de R$ 500.

Participarão deste sorteio os documentos fiscais emitidos entre os dias 1º e 31 de maio de 2023, com o CPF do consumidor. Cada nota fiscal gera um bilhete para o sorteio, o que acumulou um total 2.970.006 bilhetes eletrônicos sendo 2.954.946 referentes a notas fiscais (NF-e e NFC-e) e 15.060 aos bilhetes eletrônicos de passagens intermunicipais e interestaduais (BP-e).

Em relação aos bilhetes emitidos, houve um incremento de 35% em relação ao concurso realizado no mesmo período de 2022. Já a quantidade de usuários participantes, serão 425.401 pessoas concorrendo aos prêmios. O número é 24% maior do que o registrado em 2022, no sorteio mensal de maio.

Os participantes podem consultar seus bilhetes no site ou aplicativo do Nota MT. Para isso, é necessário fazer o login, selecionar a opção Sorteios, escolher Mensal Maio 2023 e, depois, Meus Bilhetes. O arquivo com a lista de bilhetes do sorteio sem a identificação completa do CPF é público e também pode ser consultado e baixado no site ou aplicativo do programa, selecionando o concurso do mês de maio.

De acordo com dados do Programa, mais de 560 mil consumidores já aderiram ao Nota MT, nos quatro anos de vigência. Nesse período, cerca de R$ 30 milhões foram distribuídos, em premiações pagas às pessoas físicas sorteadas e às entidades sociais indicadas por elas.