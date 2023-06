Aplicado na poupança, valor total pago pela loteria neste concurso rende R$ 304,5 mil no primeiro mês, informa a Caixa

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 45 milhões nesta quarta-feira (14). Quem quiser concorrer à bolada tem até as 19h para fazer a aposta, nas casas lotéricas espalhadas pelo país, pelo aplicativo ou site das Loterias Caixa. O jogo simples custa R$ 5, mas nos canais digitais, o gasto mínimo é de R$ 30. Clientes da CEF (Caixa Econômica Federal) podem apostar pelo site ou app do banco.

O sorteio do concurso 2.601 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, localizado no nº 750 da avenida Paulista, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube.

Se um único apostador levar o prêmio, acumulado há dois sorteios, desde a quarta-feira passada (7), e aplicar os R$ 45 milhões na poupança, ele vai receber R$ 304,5 mil de rendimento no primeiro mês. Mas, se preferir usar a grana para investir em aeronaves, o valor será suficiente para comprar seis jatinhos, ao custo de R$ 7,5 milhões cada.

A aposta simples dá direito a marcar seis números dentre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem acertar seis, cinco ou quatro dos que forem sorteados. Para aumentar as chances, é possível marcar até 20 dezenas, ou ainda participar dos bolões nas lotéricas. Nesse último caso, a lotérica pode cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Em todos os canais de apostas é possível optar pela Teimosinha, e concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, ou deixar que o sistema escolha os números, na modalidade Surpresinha.