Vamos saber agora o que vender em casa para ganhar dinheiro! Estamos trazendo uma lista com 7 ideias de itens que podem ser vendidos por qualquer pessoa. Vai perceber que poderia já estar ganhando dinheiro se tivesse encontrado esse artigo antes… As oportunidades podem já ter batido na sua porta!

Chegou a hora de abrir! O futuro só a Deus pertence, mas não fique parado esperando que ele coloque em suas mãos. Vamos dar o pontapé inicial?

Você está interessado em mergulhar mais fundo no mundo da economia? Então não perca a chance de conferir nossa página exclusiva de economia no Nativa News.

1º Cosméticos

Você pode realizar a venda de cosméticos de casa tranquilamente, mesmo não tendo produtos em mãos, comece com a venda por catálogo, peça um sinal no início, procure empresas facilitadoras…

Ofereça para amigos, familiares, colegas de trabalho ou escola… Aproveite as datas comemorativas… De casa mesmo poderá administrar a venda, fazer o pedido, receber e realizar a entrega desses produtos.

Depois de ter clientes fidelizados, poderá começar a adquirir produtos para pronta entrega, preparar kits para presentes e gradualmente expandir as vendas. Tudo precisa de um começo!

2º Bolos

Aquele bolo simples que faz para a família tomar café da manhã ou da tarde, pode ser uma broa, um bolo de chocolate, um bolo simples, um bolo de laranja…

Já faz vários bolos para consumo próprio, não é? Então por que ficar quebrando a cabeça para saber o que vender em casa para ganhar dinheiro? A resposta está em suas mãos!

Muitas pessoas não tem tempo, não sabem ou não querem fazer, mas querem consumir. Comece com bolos simples e em breve poderá ter sua confeitaria.

3º Roupas

Quando falamos de roupas, existe uma gama muito grande de variedades que você pode escolher de acordo com o público ao qual você mais se identifica e talvez já até possui

Pode vender roupas femininas, roupas masculinas, roupas de academia, roupas em tamanhos especiais para público plus size, roupas para mulheres evangélicas, para funkeiros…

Enfim, há diversas possibilidades, pode vender por catálogo, pode comprar por um custo mais baixo e revender, pode produzir para venda… Comece do melhor jeito para você e logo terá sua própria loja.

4º Sorvetes

Já viu o quanto de receita caseira de sorvete tem na internet hoje? Cada uma mais gostosa que a outra! Se quer saber o que vender em casa para ganhar dinheiro…

Tá aí uma ótima ideia! Você começa a vender sorvete caseiro em casa mesmo, quando se sentir limitado e perceber que é a hora de crescer um pouco mais…

Poderá optar pelas famosas franquias de sorvetes que possuem plano de negócios, orientações, treinamentos e toda estrutura para que possa dar os próximos passos com maior segurança.

Gostou da ideia de vender sorvete caseiro, mas quer dar um passo além? Conheça agora as melhores franquias de sorvetes e transforme seu sonho em realidade! Aproveite essa deliciosa chance de empreender.

5º Artesanatos

Os artesanatos são ótimos itens para fazer e vender em casa. Funcionam como terapia, a matéria prima geralmente tem um valor acessível e estão sempre em alta.

Você pode enviar seu catálogo de peças prontas ou modelos para que os clientes escolham o formato do produto artesanal, fazendo de forma personalizada de acordo com o seu desejo.

Pode trabalhar com peças de crochê, de madeira, areia na garrafa, dentre muitos outros produtos super requisitados… Escolha o mais adequado para seus dotes manuais e vá em frente.

6º Coisas que não usa mais

Não precisa comprar ou fazer algo para vender… Se tem algo em casa que não usa mais, abra espaço para coisas novas e de quebra levante uma graninha.

Então se não sabia até agora o que vender em casa para ganhar dinheiro… Dê uma geral no guarda-roupa, blusa, calça, vestidos e sapatos que não servem mais…

Acessórios, bolsas ou até mesmo móveis que não tem mais utilidade para você, estando em bom estado pode até colocar na internet para vender mais rápido ainda.

7º Bolsas personalizadas

Muitos comércios optam por ter bolsas personalizadas com sua logomarca, hoje há diversos tipos de personalização, seja com carimbos em bolsas de papel ou tinta na estampa de bolsa de plástico.

Com a ferramenta adequada, é só escolher o tipo de personalização que irá oferecer, certificar-se que há espaço adequado e ventilado e orçamento para os materiais necessários.

Então se não sabe o que vender em casa para ganhar dinheiro, está aí uma fatia do mercado com uma grande demanda, podendo virar uma grande confecção futuramente.

Conclusão

Prontinho! 7 ideias servidas no capricho para saber o que vender em casa para ganhar dinheiro. Com certeza há coisas que já até fazia gratuitamente no dia a dia e poderia estar lucrando!

Agora que já descobriu ou ampliou seus horizontes quanto a venda de cosméticos, bolos, roupas, sorvetes, artesanatos, coisas que não usa mais e bolsas personalizadas…

Está na hora do próximo passo, decidir o que fazer e enfim fazer alguma coisa. Mãos na massa! Seja do bolo, do sorvete, do artesanato ou em sua forma literal…

Você chegou ao final deste texto, mas a jornada de conhecimento não precisa parar por aqui. Descubra um mundo de informações e conteúdos abrangentes na página inicial do Nativa News. Aproveite essa oportunidade de estar sempre informado.