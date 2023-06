De acordo com o levantamento, feito entre 11 e 17 de junho, o valor médio de revenda da gasolina no país ficou em R$ 5,40, uma diferença de 0,37% em relação à semana anterior, quando estava em R$ 5,42. Já o valor médio do litro do diesel baixou 1,18%, de R$ 5,08 para R$ 5,02. No caso do etanol , o preço médio recuou para R$ 3,77, numa redução de 0,79% em relação aos R$ 3,80 cobrados anteriormente.