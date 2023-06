Mudança visa resguardar a integridade do sorteio e evitar possíveis falhas, após instabilidade nos sistemas da Sefaz

O 61º sorteio do Programa Nota MT, que seria realizado nesta segunda-feira (19.06), foi postergado para quinta-feira (22). De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), a mudança da data foi necessária para resguardar a integridade do sorteio e evitar possíveis falhas, após instabilidade nos sistemas fazendários ocorrida nesta semana.



Os sistemas foram restabelecidos, em sua maioria, e seguem sob monitoramento da equipe técnica. Porém algumas aplicações ainda apresentam oscilações que podem comprometer o bom funcionamento do sorteio e da plataforma do Nota MT.



A Sefaz ressalta que não haverá alterações nos dados utilizados para o sorteio. Com isso, todos os consumidores cadastrados na Nota MT e que colocaram o CPF na nota nas compras realizadas entre os dias 1º e 31 de maio, assim como os bilhetes eletrônicos gerados, permanecerão válidos para o sorteio.



Os participantes podem consultar seus bilhetes no site ou aplicativo do Nota MT, na opção Sorteios, em seguida Mensal Maio 2023 e, depois, Meus Bilhetes. O arquivo com a lista de bilhetes do sorteio sem a identificação completa do CPF é público e também pode ser consultado e baixado no site ou aplicativo de celular por qualquer cidadão.



Vão concorrer aos prêmios do Nota MT, na próxima quinta-feira (22), mais de 420 mil consumidores. Ao todo, foram gerados para o concurso 2.970.006 bilhetes eletrônicos sendo 2.954.946 referentes a notas fiscais (NF-e e NFC-e) e 15.060 aos bilhetes eletrônicos de passagens intermunicipais e interestaduais (BP-e).



O programa Nota MT foi implementado com o intuito de estimular a cidadania fiscal. Ao solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra, os consumidores acumulam bilhetes eletrônicos para concorrer a 1.010 prêmios mensais nos valores de R$ 500, R$ 10 mil, R$ 50 mil e R$ 100.



Além das premiações que são distribuídas aos consumidores, as entidades sociais indicadas por eles recebem o valor correspondente a 20% de cada prêmio.