Números sorteados no concurso 2.602 foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46. Próximo premiação será na quarta-feira (21)

Um aposta simples da cidade de Guarapari, no ES, levou sozinha o prêmio de R$ 51.774.681,61 da Mega-Sena, sorteado na noite do último sábado (17) pela Caixa Ecônomica Federal. De acordo com a instituição financeira, o ganhador do concurso 2.602 fez a aposta pela internet.

Os números sorteados foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46.

Já na quina, 111 apostas garantiram prêmios no valor de R$ 44.054,71 — enquanto na quadra 6.285 apostas levaram para casa R$ 1.111,50.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira (21).