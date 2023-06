Repasse do Governo Federal para o estado chega ao patamar de R$ 188 milhões. Adicional de R$ 50 a gestantes e dependentes entre sete e 18 anos chega a 239 mil pessoas

Em junho, o Bolsa Família no Mato Grosso quebra duas marcas históricas no programa de transferência de renda do Governo Federal. Os 141 municípios recebem um repasse de R$ 188,6 milhões para o pagamento a 259 mil famílias, R$ 8 milhões a mais em relação a maio. Em média, cada família receberá R$ 727,41, um novo recorde (eram R$ 699 em maio). O início do pagamento dos benefícios será nesta segunda-feira (19/6).



A novidade no mês, que justifica o aumento dos recursos, é a entrada em vigor do Benefício Variável Familiar. Ele garante um adicional de R$ 50 a gestantes e a crianças e adolescentes de 7 a 18 na composição familiar. No Mato Grosso, são 15,6 mil gestantes, 190,7 mil crianças de 7 a 11 anos e 33 mil adolescentes (12 a 17 anos), o que representa um investimento adicional de R$ 11,2 milhões.



O Bolsa Família garante o mínimo mensal de R$ 600 a cada família. Desde março, o programa também assegura um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar. Em junho, são 157 mil crianças nessa faixa etária no estado, e um aporte de R$ 22,4 milhões.



A capital Cuiabá reúne o maior número de beneficiários do Bolsa Família no estado. São 43,8 mil, a partir de um investimento de R$ 31,6 milhões. Na sequência aparecem Várzea Grande (32,3 mil famílias), Rondonópolis (15,5 mil), Cáceres (10 mil) e Barra do Garças (6,9 mil). As três cidades que registram maior valor médio no estado são Campinápolis, R$ 1.001,48, Gaúcha do Norte (R$ 858,61) e Nova Nazaré (R$ 830,79). O valor médio de benefício em Campinápolis é o segundo mais alto do país.

NACIONAL – Em todo o país, o Bolsa Família atinge em junho dois patamares inéditos: pela primeira vez o valor médio do benefício supera a casa dos R$ 700 e chega a R$ 705,40. O repasse de quase R$ 15 bilhões do Governo Federal é o maior já realizado. O total de famílias manteve-se no patamar de maio: 21,2 milhões. O número de pessoas contempladas chega a 54,6 milhões.



O Benefício Variável Familiar, que assegura o adicional de R$ 50 a dependentes de sete a 18 anos e a gestantes, chega a 15,7 milhões de contemplados em junho, a partir de um investimento de R$ 766 milhões. Nesse universo estão 943 mil gestantes (investimento de R$ 46 milhões) e 14,8 milhões de crianças e adolescentes (R$ 720 milhões).



Ao Benefício Variável Familiar soma-se o Benefício Primeira Infância, que desde março já garante um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na família. São 9,12 milhões de crianças nessa faixa etária em junho, que demandam um investimento de R$ 1,3 bilhão.



REGIÕES – O Nordeste concentra o maior número de beneficiários. Em junho, mais de 9,74 milhões de famílias da região recebem o auxílio no valor médio de R$ 696,76. O investimento federal para os nove estados supera R$ 6,79 bilhões. Os recursos chegam aos 1.794 municípios.



Em seguida aparece o Sudeste, com 6,32 milhões de famílias contempladas em seus 1.668 municípios dos quatro estados. Serão transferidos R$ 4,42 bilhões, que asseguram um valor médio de R$ 700,26.



O Norte reúne 2,58 milhões de famílias no programa. Elas recebem um benefício médio de R$ 740,37 (o maior do país), distribuído em todos os 450 municípios dos sete estados, com um aporte de R$ 1,9 bilhão. O Sul soma 1,42 milhão de famílias beneficiárias. Os recursos, de R$ 1,01 bilhão, chegam aos 1.191 municípios e asseguram um valor médio de R$ 711,28.



Já a Região Centro-Oeste tem 1,13 milhão de famílias contempladas, resultado de um investimento federal de R$ 814,92 milhões. O benefício médio a ser pago em todos os 466 municípios dos quatro estados, além do Distrito Federal, é de R$ 721,16.

ESTADOS – No recorte por Unidades da Federação, São Paulo é o estado com maior número de famílias assistidas. São 2,575 milhões, com repasses superiores a R$ 1,82 bilhão e benefício médio de R$ 707,27. Na sequência aparece a Bahia, com 2,569 milhões de famílias contempladas, resultado de um investimento de R$ 1,76 bilhão. Apenas São Paulo e Bahia têm mais de dois milhões de famílias contempladas em todo o país.



Outros seis estados têm mais de um milhão de famílias beneficiárias em junho: Rio de Janeiro (1,82 milhão), Pernambuco (1,67 milhão), Minas Gerais (1,61 milhão), Ceará (1,49 milhão), Pará (1,35 milhão) e Maranhão (1,23 milhão).



COMPOSIÇÃO – A predominância no Bolsa Família é de famílias monoparentais femininas e com filho ou filhos, característica presente em mais de 10,14 milhões de lares, ou 47,81% das famílias assistidas. No programa, 17,3 milhões das famílias têm como responsável uma mulher (81,5%). No recorte por raça ou cor, 40 milhões de beneficiários se identificam como pretos ou pardos: 73,4%.



AUXÍLIO GÁS – Em junho, o Governo Federal ainda paga o Auxílio Gás, no mesmo calendário do Bolsa Família, a beneficiários em maior condição de vulnerabilidade social. No Mato Grosso, 37.914 famílias recebem o benefício no valor de R$ 109. O investimento é de R$ 4,1 milhões. Em todo o país são atendidas mais de 5,62 milhões de famílias com um investimento de R$ 612,9 milhões.