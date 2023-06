A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do mês de abril avançou 0,3% no volume de vendas e 1,3% na receita nominal do comércio varejista em Mato Grosso no comparativo com o mês anterior. Os dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT) também revelam avanço dos indicadores no acumulado dos últimos 12 meses, de 7,8% no volume e de 13,9% na receita nominal.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, lembra, ainda, da pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que monitora a expectativa de consumo das famílias na capital do estado, que também mostra crescimento no período. “A pesquisa sobre a Intenção de Consumo de Famílias de abril registrou um crescimento de 4,6% no comparativo mensal e anual de 6,5% no comparativo com abril do ano passado, que alinhada com a PMC, mostram um cenário econômico ainda positivo em Mato Grosso”.

Quanto ao comércio varejista ampliado (que inclui os setores de material de construção, veículos, motocicletas e peças), o estado mostrou uma queda de 2,6% no volume de vendas em abril, ante ao mês anterior, e recuo de 3,6% na receita nominal. No entanto, a pesquisa ainda mostra um crescimento de 6,6% no volume de vendas e de 14,9% na receita nominal do setor no acumulado dos últimos 12 meses.

Com relação aos dados nacionais, a PMC mostra um avanço de apenas 0,1% no volume de vendas e retração também de apenas 0,2% no verificado entre março e abril. Wenceslau Júnior compara os indicadores nacionais com o observado no estado. “Apesar de alguns dos dados nacionais mostrarem recuo, Mato Grosso segue crescendo pelo terceiro mês seguido, o que evidencia uma situação favorável no comércio local e que pode continuar em tendência de crescimento com a chegada de mais datas comemorativas”.

No acumulado dos últimos 12 meses, os dados nacionais seguem positivos de 0,9% no volume de vendas e 11% de avanço na receita nominal. Já com relação ao varejo ampliado apresenta recuo de 2,6% no volume de vendas e de 1,5% na receita nominal de um mês sobre o outro. No acumulado dos últimos 12 meses, o país manteve um nível estável no volume de vendas, e já na receita nominal mostrou crescimento de 10,3%.