Sorteio vai conceder R$ 900 mil em prêmios; mudança na data se dá em razão de instabilidade no sistema

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) adiou, mais uma vez, o sorteio do Programa Nota MT, em razão de manutenção no sistema. O sorteio referente ao mês de maio, que havia sido transferido para esta quinta-feira (22.06), deverá ser realizado em 30 de junho.



O adiamento é necessário para garantir a integridade dos procedimentos e do resultado da premiação, após instabilidade no sistema. A nova data do sorteio será publicada no Diário Oficial, por meio de portaria.



A Secretaria ressalta que nenhum participante será prejudicado com a alteração da data, pois os bilhetes já foram gerados entre os dias 1º e 31 de maio. O arquivo com a lista de bilhetes, sem a identificação completa do CPF, é público e pode ser consultado no site ou aplicativo do Nota MT.



Este será o 61º sorteio do Nota MT e vai distribuir R$ 900 mil em prêmios. São 1.010 prêmios, sendo dois no valor de R$ 100 mil, três de R$ 50 mil, cinco de R$ 10 mil, além dos mil prêmios de R$ 500. Concorrerão às premiações 425.401 pessoas.



Instabilidade nos sistemas



Os sistemas da Sefaz ficaram indisponíveis na última quinta-feira (15.06), data incialmente prevista para o sorteio do Nota MT, devido a uma queda de energia que afetou o grupo de gerador e o datacenter da secretaria.



A maioria dos sistemas foram restabelecidos no mesmo dia do incidente, porém a plataforma de análise e gerenciamento de dados apresentou falhas de conexão com o sistema do Nota MT.

A equipe de tecnologia de informação tem trabalhado para normalizar a situação, monitorando o sistema e fazendo os devidos testes para que o sorteio ocorra sem contratempos.