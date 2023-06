Dois apostadores de Rondonópolis e Pontes e Lacerda acertaram 5 das 6 dezenas sorteadas na Mega Sena, ontem à noite, no Espaço da Sorte. A aposta simples, de R$ 5, garantiu o prêmio de R$ 66,3 mil para cada. Os números sorteados foram 16-17-19-22-46-57.

Como ninguém acertou os 20 números, o prêmio acumulou em R$ 32 milhões para o próximo sorteio, que ocorre na quarta-feira (28).

No sorteio da modalidade Quina, 34 apostadores de Sinop, Sorriso, Alta Floresta, Cuiabá, Pontes e Lacerda, Barra do Garças, Rondonópolis, Cáceres, Comodoro, Cuiabá, Gaúcha do Norte, Água Boa, Itiquira, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D’Oeste, Nova Monte Verde, Nova Xavantina, Primavera do Leste, Várzea Grande outros 2,5 mil apostadores de diversos Estados, receberam prêmios a partir de R$ 7,4 mil por 14 acertos das 15 dezenas sorteadas.

Conforme Só Notícias já informou, um apostador em de Cuiabá faturou R$ 40 mil na Lotomania,sexta. Outro cuiabano ganhou R$ 31 mil na Mega Sena, quarta-feira e um morador de Nova Mutum faturou R$ 74 mil na Lotomania, na segunda-feira.