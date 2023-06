Capacitações em logística, gestão de estoques, operação de caixa e liderança são ofertadas em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Primavera do Leste e Barra do Garças.

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT), está com inscrições abertas para 455 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional que visam a formação de mão de obra para o setor supermercadista em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Primavera do Leste e Barra do Garças.

Podem participar jovens e adultos, a partir dos 15 anos de idade, com Ensino Fundamental completo. São 21 turmas nos cursos de ‘Gestão de Estoques’, ‘Liderança de Alta Performance’, ‘Operador de Caixa: qualidade na linha de frente’, ‘Processos Logísticos de Estoques e Compras’, ‘Técnicas de Confeitaria’, ‘Técnicas de Prevenção de Perdas no Varejo, Atacarejo e Atacado’.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, ressalta que a oferta educacional é realizada em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Cuiabá (Sincovaga-MT) e a Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat) para suprir a carência de profissionais capacitados para um dos mais importantes segmentos econômicos do estado.

“O setor supermercadista é um segmento importante para o varejo alimentar e por carecer de profissionais qualificados segue em ritmo aquecido de contratação e geração de empregos. Estamos unidos com estas duas grandes instituições representativas do setor atacadista e varejista alimentício de Mato Grosso que soma 423 mil estabelecimentos e possui mais de 43 mil trabalhadores formais”, enfatiza o presidente ao citar dados do Instituto de Pesquisas e Análise da Fecomércio (IPF-MT).

Os cursos terão carga horária de 15 até 60 horas e as aulas presenciais serão iniciadas a partir do dia 3 de julho, em sua maioria, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. As formações acontecerão nos Centros de Educação Profissional do Senac-MT em cada localidade, completa o diretor regional da instituição, Edson Dahmer.

“As capacitações são oferecidas gratuitamente à população a partir do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e são destinadas às pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários-mínimos. Nosso objetivo é garantir acesso à educação profissional de qualidade e oportunidades de rápida inserção no mercado de trabalho aos nossos alunos”, destaca o diretor.

Os interessados devem realizar a pré-matrícula nos formulários on-line, cujos links encontram-se abaixo, e aguardar retorno da equipe do Senac para efetivação da matrícula feita mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto, comprovantes de endereço e de escolaridade. Pessoas com menos de 18 anos de idade devem estar acompanhadas de um responsável legal.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Confira abaixo as informações sobre os cursos.

Cuiabá

Gestão de Estoques

30 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Médio incompleto

Data de início: 10/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/6mYj75xaYS

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente

30 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 10/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/sL4G7naC0b

Processos Logísticos de Estoques e Compras

30 vagas

Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 15 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 24/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/bmWieFVeNu

Técnicas de Confeitaria

15 vagas

Carga horária: 30 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 17/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/hWrG03HmQm

Técnicas de Prevenção de Perdas no Varejo, Atacarejo e Atacado

30 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 3/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/d1ctYAqWPc

Rondonópolis

Gestão de Estoques

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Médio incompleto

Data de início: 10/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/izU9kNPCn0

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 24/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/uj8AWsmDXX

Sinop

Gestão de Estoques

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Médio incompleto

Data de início: 10/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/y7t3sPMwX3

Liderança de Alta Performance

20 vagas

Carga horária: 46 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 18 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 10/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/JTFKJzM9jE

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 10/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/XNJe9d1BPJ

Processos Logísticos de Estoques e Compras

20 vagas

Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 15 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 24/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/can2uCHWmh

Tangará da Serra

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 1º/8/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/Caj8BQ6MzJ

Processos Logísticos de Estoques e Compras

20 vagas

Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 15 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 1º/8/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/JaSsV00f4R

Alta Floresta

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente 20 vagas Carga horária: 60 horas-aula Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo Data de início: 10/7/2023 Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/KmwjJK5mc9

Técnicas de Prevenção de Perdas no Varejo, Atacarejo e Atacado 20 vagas Carga horária: 15 horas-aula Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo Data de início: 17/7/2023 Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/wMefL2dczL

Sorriso

Técnicas de Prevenção de Perdas no Varejo, Atacarejo e Atacado

20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 17/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/123Ru4JhPw

Primavera do Leste

Gestão de Estoques

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Médio incompleto

Data de início: 17/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/sJd5yMxFVj

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 17/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/BBPnS65vQf

Barra do Garças

Liderança de Alta Performance

20 vagas

Carga horária: 46 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 18 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 19/9/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/s2wU5qN6xC

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 16 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 28/8/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/R6F4nDkAXn

Processos Logísticos de Estoques e Compras

20 vagas

Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: a partir dos 15 anos com, no mínimo, Ensino Fundamental completo

Data de início: 24/7/2023

Dias e horário de realização: de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h

Link do formulário de pré-matrícula: https://forms.office.com/r/qzZChARj1J