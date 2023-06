Em todo o Brasil, foram recenseados 203.062.512 moradores no Censo 2022, enquanto que a população de Mato Grosso foi de 3.658.813 pessoas em 1º de agosto do ano passado, de acordo com os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta quarta-feira (28-06) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A participação da população do Estado em relação ao total da população brasileira passou de 1,6%, em 2010, para 1,8%, em 2022.

No Censo 2010, o estado tinha 3.035.122 habitantes, o que representa uma alta de 20,5%, bem acima da média brasileira de 6,5%. Trata-se de um aumento inferior ao apresentado em Censos Demográficos anteriores, o que indica que a população brasileira está crescendo em um ritmo cada vez mais lento ao longo das décadas. Em razão desse crescimento populacional, Mato Grosso passou da 19ª posição no Ranking de estados mais populosos do país (2010) para o 16º lugar, ultrapassando os estados do Rio Grande do Norte, do Piauí e de Alagoas, mas permanecendo atrás do Estado de Goiás como o segundo mais populoso da Região Centro-Oeste.

A etapa de coleta e apuração do Censo Demográfico 2022 foi realizada no período de 1º de agosto de 2022 a 28 de maio de 2023, tendo como data de referência a meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2022. Já em Cuiabá, o número de moradores aumentou de 551.098, no Censo 2010, para 650.912, no Censo 2022, uma alta de 18,11%. O total de domicílios recenseados na capital foi de 279.667. Entre todos os municípios do país, Cuiabá ficou na 31ª posição no ranking de população. Segundo a pesquisa, Cuiabá (650.912), Várzea Grande (299.472), Rondonópolis (244.897), Sinop (196.067) e Sorriso (110.635) são os cinco maiores municípios matogrossenses em população. Tangará da Serra (106.434), Cáceres (89.478), Primavera do Leste (85.146), Lucas do Rio Verde (83.798) e Barra do Garças (69.210) completam o top 10. Cuiabá foi a cidade de Mato Grosso com a maior variação absoluta de população residente na comparação entre o Censo 2010 e o Censo 2022, com ganho de 97.710 moradores, seguida por Sinop (82.968), Rondonópolis (49.311), Várzea Grande (47.111) e Sorriso (44.281).

Na análise da taxa de crescimento médio anual entre o Censo 2010 e o Censo 2022, Querência foi o município que mais cresceu, com o percentual de 6,18%, seguida por Lucas do Rio Verde (5,21%), Nova Mutum (4,82%), Sinop (4,69%) e Campos de Júlio (4,58%)

Entre os 141 municípios mato-grossenses, 90 tiveram aumento na população na comparação com o Censo 2010. Os outros 51 tiveram perdas na população. De acordo com o Censo 2022, as cidades com menos moradores em Mato Grosso são Araguainha (1.010), Serra Nova Dourada (1.800), Ponte Branca (2.008), Novo Santo Antônio (2.015) e Reserva do Cabaçal (2.122), seguidas por Indiavaí (2.213), Luciara (2.509), Santo Afonso (2.519), Ribeirãozinho (2.593) e Santa Cruz do Xingu (2.661). Araguainha é a quarta menor cidade do Brasil em população, atrás de Serra da Saudade (MG – 833), Borá (SP – 907) e Anhanguera (GO – 924). Em 2022 foram recenseados 1.565.586 domicílios mato-grossenses, contra 1.093.817 em 2010. Dentre os 1.565.586 domicílios recenseados em Mato Grosso, 1.278.087 (81,64%) eram domicílios particulares permanentes ocupados e, em 1.222.940 deles, o recenseador conseguiu realizar a entrevista. Ao todo, 55.147 domicílios ficaram sem entrevista (3,52%) e tiveram dados de população imputados pelo IBGE. Mato Grosso tinha ainda 173.843 (11,1%) domicílios vagos na data de referência e 105.598 (6,74%) domicílios de uso ocasional. Com 3,6 milhões de moradores recenseados em 1,27 milhão de domicílios particulares permanentes ocupados, o estado teve uma média de 2,85 moradores por domicílio particular permanente ocupado, enquanto que a média nacional foi de 2,79. No Censo 2010, Mato Grosso tinha média de 3,3 e, o Brasil, 3,31.

Com a terceira maior extensão territorial do país, de 903.208 km², Mato Grosso teve densidade demográfica de 4,05 habitantes por km², enquanto que a brasileira ficou em 423,86 habitantes por km². Várzea Grande foi o município com maior densidade demográfica no estado, com 413,48 habitantes por km². Cuiabá ficou em segundo com 150,41 habitantes por km². A taxa de resposta ficou em 95,69% e a taxa de não resposta do Censo 2022 – soma entre os domicílios com moradores ausentes na hora da visita do recenseador e os com moradores que se recusaram a responder à pesquisa- ficou em 4,31% no estado, sendo 1,32% o percentual de recusa. No Brasil, a não resposta foi de 4,23% e, a recusa, 1,38%. A população imputada em Mato Grosso nos domicílios em que os moradores não responderam ao questionário foi de 146.778 pessoas. No país, 7.963.840 foram contabilizadas dessa forma.

População residente Variável - População residente (Pessoas) Brasil,

Unidade da Federação e Município 2010 2022

Brasil 190.755.799 203.062.512

Mato Grosso 3.035.122 3.658.813

Acorizal (MT) 5.516 5.014

Água Boa (MT) 20.856 29.219

Alta Floresta (MT) 49.164 58.613

Alto Araguaia (MT) 15.644 17.193

Alto Boa Vista (MT) 5.247 5.639

Alto Garças (MT) 10.350 13.052

Alto Paraguai (MT) 10.066 8.009

Alto Taquari (MT) 8.072 10.904

Apiacás (MT) 8.567 8.590

Araguaiana (MT) 3.197 3.795

Araguainha (MT) 1.096 1.010

Araputanga (MT) 15.342 14.786

Arenápolis (MT) 10.316 10.576

Aripuanã (MT) 18.656 24.626

Barão de Melgaço (MT) 7.591 7.253

Barra do Bugres (MT) 31.793 29.403

Barra do Garças (MT) 56.560 69.210

Bom Jesus do Araguaia (MT) 5.314 7.280

Brasnorte (MT) 15.357 17.004

Cáceres (MT) 87.942 89.478

Campinápolis (MT) 14.305 15.347

Campo Novo do Parecis (MT) 27.577 45.899

Campo Verde (MT) 31.589 44.585

Campos de Júlio (MT) 5.154 8.822

Canabrava do Norte (MT) 4.786 4.485

Canarana (MT) 18.754 25.843

Carlinda (MT) 10.990 10.332

Castanheira (MT) 8.231 7.506

Chapada dos Guimarães (MT) 17.821 18.990

Cláudia (MT) 11.028 9.593

Cocalinho (MT) 5.490 6.220

Colíder (MT) 30.766 31.370

Colniza (MT) 26.381 25.756

Comodoro (MT) 18.178 18.238

Confresa (MT) 25.124 35.075

Conquista D'Oeste (MT) 3.385 3.760

Cotriguaçu (MT) 14.983 11.011

Cuiabá (MT) 551.098 650.912

Curvelândia (MT) 4.866 4.903

Denise (MT) 8.523 7.014

Diamantino (MT) 20.341 21.941

Dom Aquino (MT) 8.171 7.872

Feliz Natal (MT) 10.933 10.521

Figueirópolis D'Oeste (MT) 3.796 3.187

Gaúcha do Norte (MT) 6.293 8.646

General Carneiro (MT) 5.027 6.037

Glória D'Oeste (MT) 3.135 2.905

Guarantã do Norte (MT) 32.216 31.024

Guiratinga (MT) 13.934 10.963

Indiavaí (MT) 2.397 2.213

Ipiranga do Norte (MT) 5.123 7.815

Itanhangá (MT) 5.276 7.539

Itaúba (MT) 4.575 5.020

Itiquira (MT) 11.478 12.236

Jaciara (MT) 25.647 28.569

Jangada (MT) 7.696 7.426

Jauru (MT) 10.455 8.367

Juara (MT) 32.791 34.906

Juína (MT) 39.255 45.869

Juruena (MT) 11.201 10.213

Juscimeira (MT) 11.430 11.480

Lambari D'Oeste (MT) 5.431 4.790

Lucas do Rio Verde (MT) 45.556 83.798

Luciara (MT) 2.224 2.509

Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) 14.493 16.774

Marcelândia (MT) 12.006 11.397

Matupá (MT) 14.174 20.091

Mirassol d'Oeste (MT) 25.299 26.785

Nobres (MT) 15.002 15.492

Nortelândia (MT) 6.436 5.956

Nossa Senhora do Livramento (MT) 11.609 12.940

Nova Bandeirantes (MT) 11.643 13.635

Nova Nazaré (MT) 3.029 4.200

Nova Lacerda (MT) 5.436 6.670

Nova Santa Helena (MT) 3.468 4.239

Nova Brasilândia (MT) 4.587 3.932

Nova Canaã do Norte (MT) 12.127 11.707

Nova Mutum (MT) 31.649 55.648

Nova Olímpia (MT) 17.515 16.352

Nova Ubiratã (MT) 9.218 11.498

Nova Xavantina (MT) 19.643 24.345

Novo Mundo (MT) 7.332 6.520

Novo Horizonte do Norte (MT) 3.749 3.349

Novo São Joaquim (MT) 6.042 6.919

Paranaíta (MT) 10.684 11.671

Paranatinga (MT) 19.290 26.423

Novo Santo Antônio (MT) 2.005 2.015

Pedra Preta (MT) 15.755 18.066

Peixoto de Azevedo (MT) 30.812 32.714

Planalto da Serra (MT) 2.726 3.166

Poconé (MT) 31.779 31.217

Pontal do Araguaia (MT) 5.395 6.932

Ponte Branca (MT) 1.768 2.008

Pontes e Lacerda (MT) 41.408 52.018

Porto Alegre do Norte (MT) 10.748 13.865

Porto dos Gaúchos (MT) 5.449 5.593

Porto Esperidião (MT) 11.031 10.204

Porto Estrela (MT) 3.649 3.224

Poxoréu (MT) 17599 23.283

Primavera do Leste (MT) 52.066 85.146

Querência (MT) 13.033 26.769

São José dos Quatro Marcos (MT) 18.998 17.849

Reserva do Cabaçal (MT) 2.572 2.122

Ribeirão Cascalheira (MT) 8.881 9.896

Ribeirãozinho (MT) 2.199 2.593

Rio Branco (MT) 5.070 4.535

Santa Carmem (MT) 4.085 5.374

Santo Afonso (MT) 2.991 2.519

São José do Povo (MT) 3.592 2.875

São José do Rio Claro (MT) 17.124 14.901

São José do Xingu (MT) 5.240 5.965

São Pedro da Cipa (MT) 4.158 4.191

Rondolândia (MT) 3.604 3.505

Rondonópolis (MT) 195.476 244.897

Rosário Oeste (MT) 17.679 15.453

Santa Cruz do Xingu (MT) 1.900 2.661

Salto do Céu (MT) 3.908 3.679

Santa Rita do Trivelato (MT) 2.491 3.276

Santa Terezinha (MT) 7.397 7.596

Santo Antônio do Leste (MT) 3.754 4.099

Santo Antônio do Leverger (MT) 18.463 15.246

São Félix do Araguaia (MT) 10.625 13.612

Sapezal (MT) 18.094 28.944

Serra Nova Dourada (MT) 1.365 1.800

Sinop (MT) 113.099 196.067

Sorriso (MT) 66.521 110.635

Tabaporã (MT) 9.932 9.812

Tangará da Serra (MT) 83.431 106.434

Tapurah (MT) 10.392 14.370

Terra Nova do Norte (MT) 11.291 10.616

Tesouro (MT) 3.418 3.025

Torixoréu (MT) 4.071 4.164

União do Sul (MT) 3.760 3.838

Vale de São Domingos (MT) 3.052 2.904

Várzea Grande (MT) 252.596 299.472

Vera (MT) 10.235 12.800

Vila Rica (MT) 21.382 19.888

Nova Guarita (MT) 4.932 4.588

Nova Marilândia (MT) 2.951 3.529

Nova Maringá (MT) 6.590 5.846

Nova Monte Verde (MT) 8.093 8.313