A Medida Provisória 1163/2023, que reduz as taxas de impostos sobre os combustíveis, perde a validade nesta quinta-feira (29). A MP havia sido publicada pela Presidência no Diário Oficial da União em março deste ano.

Como até o momento não houve extensão da medida por parte do governo, o preço dos combustíveis pode aumentar. As informações são da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, a Fecombustíveis.

De acordo com a entidade, o repasse deve ser de R$ 0,33 por litro no preço da gasolina e de R$ 0,22 no etanol hidratado. O valor do GNV deve sofrer aumento de 9,25%.

Porém, vale ressaltar que existe autonomia para que cada estabelecimento defina sua formação de preços.