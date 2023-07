Etanol sobe 0,86% na primeira semana de julho, com média no país de R$ 3,848 o litro

Entre os dias 26 de junho e 02 de julho de 2023 o preço médio do etanol hidratado (usado diretamente pelos veículos) no País foi de R$ 3,848 o litro, o que representa um aumento de 0,86% em relação ao registrado na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 3,815.

Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.

Considerando essa metodologia, na quarta semana de junho valeu a pena abastecer com etanol no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.

Comparação entre valores da gasolina e do etanol