No mês de abril, as cidades da região tiveram 3.127 contratações

A região de Querência chegou a marca de 3.934 contratações, no mês de maio, segundo dados do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Em abril foram 3.127 contratações. Os municípios de Barra dos Garças, Querência e Confresa continuaram como os que mais contrataram na região com 793, 652 e 608, respectivamente. Já no mês antecedente, as cidades da região registraram 617, 502 e 399 admissões.

Segundo o estudo, em maio, 58,41% das pessoas possuíam o ensino médio completo e a faixa etária mais contratada foi entre 18 e 24 anos, representando 32,41% do número total. A porcentagem de homens contratados foi de 71,81% e a de mulheres 28,19%.

A região imediata de Querência conta com 23 municípios, são eles: Água Boa, Alto Boa Vista, Araguaiana, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Campinápolis, Canabrava do Norte, Canarana, Cocalinho, Confresa, Luciara, Nova Nazaré, Nova Xavantina, Novo Santo Antônio, Pontal do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Vila Rica e Querência.

Contratação de temporários

Jô Santos, gerente da Employer Recursos Humanos em Querência, explica que a contratação de temporários no país vem se tornando recorrentes no agronegócio para suprir as demandas em épocas de safra.

“Essa modalidade de contratação é uma importante porta de entrada para os trabalhadores no mercado de trabalho que têm a oportunidade de se tornarem economicamente ativos”, diz. Segundo os dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM), de fevereiro a maio de 2023 (primeiro trimestre do ano), foram registradas mais de 736 mil vagas temporárias no Brasil.

A Employer Recursos Humanos em Querência está localizada na Avenida Central, 1655 - 2° Andar - Sala 04 - Setor E - Querência/MT - 78643-000.

Os profissionais em busca de oportunidade podem conferir as vagas disponíveis e cadastrar o currículo no Banco Nacional de Empregos, BNE - http://webforms.bne.com.br/trabalhe-conosco/employerquerencia .

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer que oferece serviços e tecnologia para Recursos Humanos possui mais de 35 filiais posicionadas estrategicamente no Brasil.