Para a função de Supervisor de Qualidade, a prova objetiva será realizada nos municípios onde há vagas, no dia 17 de setembro, das 9h às 12h30min, segundo o horário oficial de Brasília/DF . Os conteúdos cobrados nas questões serão de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de informática, noções de administração e situações gerenciais e de geografia.

Já para o cargo de Agente de Pesquisa e Mapeamento, a prova objetiva será realizada também no dia 17 de setembro nos municípios em que há vagas, porém das 15h às 18h30min, segundo o horário oficial de Brasília/DF. As questões cobradas abrangerão conteúdos de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, ética no serviço público e geografia.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 19 julho. O link para as inscrições é o do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) https://www.ibfc.org.br/, empresa organizadora da seleção.