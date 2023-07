Um apostador de Juína, acertou as 15 dezenas da Lotofácil no sábado (8) e levou o prêmio de R$ 1.159.430,39. O próximo prêmio é estimado em R$ 1,7 milhão. As outras três apostas vencedoras foram em Paranavaí (PR), São José (SC) e Cedral (SP), também levaram o mesmo prêmio. A aposta mínima custa R$ 3.