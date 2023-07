Vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade em Alta Floresta e Cuiabá

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), está com inscrições abertas para processos seletivos visando a contratação de profissionais nas funções de auxiliar operacional e desenvolvedor mobile. Os interessados devem realizar inscrição exclusivamente na aba ‘Trabalhe Conosco’ do site www.sescmt.com.br, até a próxima terça-feira (18).

Para atuação no Sesc Alta Floresta, a vaga é para ‘Auxiliar Operacional - Limpeza e Serviços’. As demais oportunidades serão distribuídas por diferentes unidades do Sesc-MT em Cuiabá. Para as vagas de ‘Auxiliar Operacional’, é preciso ter Ensino Fundamental completo. Já o cargo de ‘Analista de TI - Desenvolvedor Mobile’ exige Ensino Superior completo na área de Tecnologia da Informação. Confira todas as oportunidades no final do texto.

Todas as vagas possuem carga-horária de 40 horas semanais e exigem experiência na área de do mínimo seis meses. Além da remuneração compatível com o mercado, o Sesc-MT oferece aos colaboradores plano de saúde extensivo aos dependentes, auxílio alimentação, auxílio transporte, seguro de vida e os benefícios do ‘Cartão Sesc’, que incluem acesso facilitado à:

• Atendimento odontológico;

• Rede Sesc de restaurantes;

• Rede de academias de ginástica;

• Atividades físicas e esportivas;

• Programação cultural nos teatros, cinemas e galerias das unidades;

• Cursos de artes e educação;

• Rede Sesc de hotéis em todo o Brasil;

• Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação complementar como cursos de inglês, robótica, entre outros.

• Atividades de recreação;

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

SERVIÇO

INSCRIÇÕES ATÉ 18 DE JULHO - https://bit.ly/vagassescmt

SESC ALTA FLORESTA

Auxiliar Operacional - Limpeza e Serviços

UNIDADES DO SESC EM CUIABÁ

Auxiliar Operacional - Cozinha e Serviços

Auxiliar Operacional - Limpeza e Serviços

Analista de TI - Desenvolvedor Mobile