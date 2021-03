Economia 01/03/2021 16:39 Petrobras anuncia reajuste no preço do gás de cozinha Alta será de R$ 0,15 por quilo, o equivalente a um impacto de R$ 1,90, que passará a custar R$ 39,69 nas refinarias. A Petrobras informou hoje que aumentou o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o terceiro reajuste do ano, em R$ 0,15 por quilo, o equivalente a um impacto de R$ 1,90 no gás de cozinha (13 kg), que passará a custar R$ 39,69 nas refinarias. O aumento anula a zeragem de impostos federais anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na esteira das reclamações em relação aos aumentos dos combustíveis praticados pela gestão de Roberto Castello Branco, atual presidente da companhia, que defende a paridade de preços com o mercado internacional, dando continuidade a uma prática iniciada no governo de Michel Temer e que tem garantido resultados financeiros recordes à estatal. Os últimos aumentos dos combustíveis, anunciados em fevereiro, foram considerados excessivos por Bolsonaro, que demitiu Castello Branco pelas redes sociais e indicou o general Joaquim Silva e Luna para o seu lugar. A Petrobras confirmou ainda os aumentos do diesel e da gasolina, para R$ 2,71/litro e R$ 2,60/litro, respectivamente.

