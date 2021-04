Nativa News

Economia 16/04/2021 06:37 Gazin economiza R$ 850 mil ao ano com UFV para 64 lojas no MS Ativo com mais de 3 mil módulos integra projeto de R$ 18 milhões junto a mais duas usinas Em um ano de funcionamento, a usina de solo do Grupo Gazin em Nova Alvorada do Sul (MS) produziu mais de 1.560.000 kWh no ano, responsáveis por uma economia de mais de R$ 850 mil para a empresa e suprindo a demanda de 64 lojas do Mato Grosso do Sul. Com 3.030 módulos instalados, 16 inversores e geração média diária de 4273kWh, equivalente ao consumo diário de 28 residências, a usina projetada e executada pela Domínio Solar integra a iniciativa “O Sol nasce para todos”, que também conta com as UFVs de Jaciara (MT) e de Douradina (PR), além dos painéis solares instalados em algumas unidades do grupo. O projeto já recebeu um investimento de cerca de R$ 18 milhões, sendo R$ 2 milhões na instalação de placas fotovoltaicas nas lojas e unidades de negócios e R$ 16 milhões na construção das plantas de solo de Nova Alvorada do Sul e de Jaciara.

