Nativa News

Maiores valores saíram para dois bolões feitos no município de Água Boa

Sorteio da Dupla-Sena, edição especial de Páscoa, premiou 22 apostas de Mato Grosso na noite deste sábado (17), somando R$ 183.686,92. Cada jogador que fez uma aposta simples e acertou cinco números, faturou um prêmio de R$ 4.002,89. Para a premiação máxima, de seis acertos, não houve ganhadores no Estado. Foram dois sorteios no concurso nº 2212, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas premiadas no primeiro sorteio com cinco acertos saíram para os municípios mato-grossenses de Água Boa (2), Alta Floresta (1), Alto Araguaia (2), Cuiabá (3), Denise (1), Primavera do Leste (2), Rondonópolis (1) e Terra Nova do Norte (1). As dezenas sorteadas foram: 14,31, 33, 42, 47 e 50.

Os maiores valores foram de R$ 32 mil e R$ 24 mil, que síram para a cidade de Água Boa. Nesse caso, ambos foram bolões, um deles com 50 cotas e 13 números apostados e outro de 50 cotas e 11 dezenas marcadas.

No 2º sorteio, também com com 5 acertos, foram premiadas apostas feitas em diferentes cidades mato-grossenses com prêmios individuais de R$ 3.971,11. São elas: Campo Novo do Parecis, Colíder, Cuiabá, Guarantã do Norte, Nobres, Paranatinga, Poxoréu, Primavera do Leste e Rondonópolis. Os números que saíram no segundo sorteio foram: 06,07, 11, 14, 27 e 35.

A Dupla-Sena é um jogo da Caixa Econômica Federal, cujo prêmio não acumula. Dessa forma, se não houver ganhadores na faixa dos seis números, vence os acertadores de cinco e assim por diante.

Quem quiser tentar a sorte nessa modalidade precisa fazer uma aposta de seis a 15 número nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia seis números duas vezes, o que significa que o apostador tem duas oportunidades de ganhar a cada concurso. A aposta mínima custa R$ 2,50 com direto a escolher seis dezenas. O resultado completo com valores de cada aposta premiada pode ser conferido aqui.