Nativa News

Concursos e seletivos pagam salário de até R$ 11 mil Polícia Militar, Câmara de Vereadores e prefeituras estão com inscrições abertas para concursos e processos seletivos em Mato Grosso. Os salários chegam a R$ 11 mil. Confira vagas: Polícia Militar (seletivo)

Escolaridade: superior

Cargo: professores nas áreas de Metodologia da Pesquisa Científica; Gestão do Conhecimento; Estudo do Estado e Segurança Pública; Elaboração de Projetos; Gestão Pública por Resultados; Gestão Orçamentária e Financeira; Gestão de Logística e Patrimônio; Fundamentos de Segurança Publica e Ciências Policiais; Gestão de Ensino; Ciência Política; Planejamento Estratégico Aplicado à Segurança Pública; Geoprocessamento e Análise Criminal; Psicologia Social e Violência; Sociologia do Crime Aplicada a Segurança Pública; Direito Administrativo Aplicado a Segurança Pública; Polícia Judiciária Militar; Seminário de Direitos Humanos e Cidadania; Seminário de Legislação Extravagante; Saúde Física; Operações de Inteligência de Segurança Pública; e Seminário de Trabalho Científico.

Salário: R$ 1.349,17 a R$ 2.697,26

Inscrição: até 23 de abril

Site: presencial

Taxa: não informada

Câmara de Vereadores de Cuiabá (concurso prorrogado)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Técnico Legislativo (6); Analista Legislativo (6); Contador e Controlador Interno (1)

Salário: R$ 3.789,85 a R$ 7.986,12

Inscrição: de 24 de abril a 16 de maio

Site: Selecon

Taxa: R$ 80,00 a R$ 90,00 Prefeitura de Comodoro (seletivo)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: professor PII - A e PIII - A para educação do campo - multisseriada (9); professor PII - A e PIII - A; monitor de educação básica; educação indígena - professor PII-A e PIII-A; professor indígena anos iniciais; auxiliar de serviços gerais; educação indígena; educação urbana (1); nutricionista; médico veterinário (1).

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 6.955,21

Inscrição: até 22 de abril

Site: presencial

Taxa: não informada

Prefeitura de Jaciara (seletivo)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Agente Comunitário de Saúde - ACS (6) e Agente de Combate a Endemias

Salário: R$ 1.100,00 a R$ 1.446,72

Inscrição: até 29 de abril

Site: LG2 Consultoria e Planejamento

Taxa: R$ 40

Prefeitura de Juara (seletivo)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Técnico em Enfermagem e Médico

Salário: R$ 1.868,80 a R$ 11.992,23. Inscrição: 22 a 26 de abril Site: presencial Taxa: não informada

Prefeitura de Porto Esperidião

Escolaridade: médio

Cargo: Agente comunitário de saúde

Salário: R$ 1.550,00

Inscrição: 19 a 26 de abril

Site: Prefeitura de Porto Esperidião

Taxa: R$ 30,00

