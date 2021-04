Economia 21/04/2021 09:19 José Lucas Salvani I Olhar Direto SETOR EM CRISE: 9 mil bares e restaurantes fecharam as portas em MT Foto: Reprodução Em meio a pandemia do novo coronavírus, bares e restaurantes de Mato Grosso precisaram fechar as portas devido a falta de clientela e, consequentemente, a geração de prejuízos financeiros. Enquanto em 2019 existiam 37 mil empresas no Estado, atualmente este número caiu para 28 mil, segundo a presidente Lorenna Bezerra, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Mato Grosso (Abrasel-MT). “O setor, como eu disse na entrevista, tem sofrido muito. Secretários, eu falei em números ali, talvez vocês não tenham noção do número que eu vou falar, [então] eu vou repetir. Em 2019 éramos no estado de Mato Grosso 37 mil empresas. Hoje nós somos 28 mil empresas que oficialmente estão fechadas, fora as que não deram baixa ainda no seu CNPJ e não conseguiram fechar”, declarou a presidente durante a coletiva de imprensa nesta terça-feira (20).



Durante a manhã, a Abrasel se reuniu com a Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Similares de Mato Grosso (SHRS) e secretários para a assinatura de um termo de compromisso para a colaboração entre Governos Estadual e Municipal com a Associação para conscientizar os estabelecimentos quanto ao cumprimento de medidas contra o novo coronavírus. Entre os convidados, estavam o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um e o Secretário Municipal de Ordem Pública em Cuiabá, Coronel Leovaldo Emanoel Sales da Silva.



Na última sexta-feira (16), o governador Mauro Mendes (DEM) e o secretario-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho assinaram novas regras em relação às medidas restritivas contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso. Com isso, estabelecimentos comerciais poderão abrir até as 22h, e o toque de recolher começará às 23h.



Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar das 5h às 22h, de segunda a sábado. Anteriormente, era permitido das 5h às 20h. Nos domingos, fica mantido o horário de 5h às 12h, com exceção dos restaurantes, inclusive os de shopping centers, que poderão funcionar até 15h.



O funcionamento de restaurantes e similares nas modalidades take-away (pegue e leve) e drive-thru poderá funcionar até 22h45. A regra anterior permitia até 20h45. Os serviços de delivery continuam autorizados a funcionar até 23h59.

