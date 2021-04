Economia 27/04/2021 09:25 Agência Brasil Brasileiros acreditam que inflação ficará em 5,6% em 12 meses © Marcello Casal JrAgência Brasil A expectativa mediana de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses ficou em 5,6%. O levantamento, feito em abril deste ano, mostra um resultado 0,1 ponto percentual acima do mês anterior (5,5%). Esse também é o maior nível do indicador desde outubro de 2018, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). A pesquisa é feita com base em entrevistas com consumidores, que respondem à seguinte pergunta: na sua opinião, de quanto será a inflação brasileira nos próximos 12 meses? A proporção de consumidores projetando valores acima do teto da meta de inflação para 2021 (5,25%) subiu de 43,8% em março para 51,8% em abril. “O movimento de alta das expectativas medianas de inflação dos consumidores brasileiros para os próximos 12 meses vem sendo sustentada pela trajetória de alta dos preços de alimentos e bebidas nos últimos períodos. Além disso, a desvalorização da taxa de câmbio e a dificuldade de obtenção de matérias-primas influenciam os preços atuais, gerando expectativas de uma trajetória de aumento da inflação nos próximos meses”, disse a economista da FGV Claudia Perdigão.

Voltar + Economia