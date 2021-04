Economia 28/04/2021 05:57 Sebrae/MT está com processo seletivo para Agentes Locais de Inovação Ao todo, serão 05 vagas para início imediato e outras 04 para reservas, que serão usadas em casos de desistências. Os bolsistas vão receber R$ 4 mil Encerram nesta quinta-feira (29.04), as inscrições para seleção de novos bolsistas para atuarem como Agentes Locais de Inovações (ALI). Os candidatos selecionados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso (Sebrae/MT) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) serão capacitados pelo Sebrae/MT para atuarem junto de micro e pequenas empresas e ajudá-las a crescerem, identificando falhas e indicando soluções e novas oportunidades de mercado. Ao todo, serão cinco vagas para início imediato e outras quatro reservas, que serão usadas em casos de desistências. Todas voltadas para atender empresas da região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande. O programa terá duração de 17 meses, entre os anos de 2021 e 2022. Para se candidatar, é necessário ter graduação completa, concluída a partir de 2011, nas áreas de: Ciências Contábeis; Administração; Automação Industrial; Design; Economia; Energias Renováveis; Engenharia de Produção; Gestão; Ambiental; Gestão Comercial; Gestão da Qualidade; Gestão da Tecnologia da Informação; Gestão e Empreendedorismo; Gestão Financeira; Inovação; Logística; Marketing; Sustentabilidade. Além de experiência profissional comprovada de no mínimo seis meses na profissão, sem contar estágios. É importante que o candidato more na região do projeto. Os bolsistas selecionados receberão ajuda de custo de R$ 4 mil. Todo o processo seletivo será online e as inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico: www.ibgpconcursos.com.br.

