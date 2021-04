As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 03 de maio.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai MT) e a Energisa estão com inscrições abertas para o processo seletivo de jovens aprendizes na modalidade Aprendizagem Industrial Técnica de Nível Médio em Eletrotécnica, com carga horária total de 2.768 horas.

São 32 vagas totalmente gratuitas e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do site do Senai MT, até o dia 03 de maio.

As aulas, com início em junho, serão realizadas de segunda à sexta-feira, no período matutino das 7h30 às 11h30, na unidade do Senai Distrito Industrial em Cuiabá. No período em que os aprendizes não estiverem participando das aulas no Senai estarão desenvolvendo atividades na Energisa.

Os jovens aprendizes terão direito a remuneração de R$1.100,00 (um mil e cem reais), vale transporte e alimentação no refeitório do local de trabalho, além dos direitos trabalhistas e previdenciários conforme legislação.

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter idade maior ou igual a 18 anos ou completar 18 anos até dezembro de 2021; Idade menor ou igual a 23 anos no período de execução do curso, tendo em vista a legislação da aprendizagem; Ter concluído o Ensino Médio, estar cursando o 3º ano do ensino médio ou estar cursando o 2º ano do ensino médio na modalidade educação de jovens e adultos, no período noturno na data da realização da matrícula.

Faça sua inscrição aqui!

Mais informações através do telefone: 0800 777 9737

Clique aqui para conferir o Edital do Processo Seletivo.