Economia 30/04/2021 06:09 Mato Grosso registra saldo positivo de 29 mil empregos formais em 2021 Dados do Caged, do Governo Federal, mostram ainda que no acumulado dos últimos 12 meses há saldo de 38,3 mil postos de trabalho Foto por: Secom-MT / Christiano Antonucci Mato Grosso teve saldo positivo de mais de 29 mil postos de trabalho formais no acumulado de 2021, segundo os dados divulgados pelo Governo Federal por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em março, o saldo positivo é de 4,2 mil postos e, nos últimos meses, é de 38,3 mil empregos. “Tivemos saldos positivos em todos os cenários avaliados pelo Caged e isso mostra que, mesmo com todas as dificuldades que o mundo vem passando com a crise da Covid-19, Mato Grosso continua mostrando a pujança de sua economia, um crescimento forte e constante. Está sempre gerando empregos, boas oportunidades e sendo um bom lugar para os empreendimentos aportarem, criando mais postos de trabalho formais”, avalia César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. A capital mato-grossense Cuiabá é a que tem o maior saldo de postos de trabalho em março deste ano – 1.693 novas vagas. Em segundo lugar está Rondonópolis (215 km de Cuiabá), com 571 postos de trabalho. O município de Nova Olímpia (204 km de Cuiabá) está em terceiro lugar, com saldo positivo de 559 novas vagas, seguido de Sinop (478 km de Cuiabá) com 368 postos e Várzea Grande, com 326 postos como saldo. De acordo com o Caged, em março de 2021 foram 36.313 admissões em Mato Grosso e 32.036 desligamentos. No acumulado do ano, foram 118.531 admissões e 89.389 desligamentos e, nos últimos 12 meses, 371.043 admissões e 332.660 desligamentos.

Voltar + Economia