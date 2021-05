Economia 06/05/2021 06:09 Nascidos em maio podem sacar auxílio emergencial nesta quinta Os R$ 492,87 milhões depositados em abril e disponíveis pelo Caixa Tem para cerca de 2,5 milhões de pessoas já podem ser resgatados MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (6) o saque em dinheiro do auxílio emergencial para cerca de 2,5 milhões de beneficiários nascidos em maio. Ao todo, foram creditados R$ 492,87 milhões para esse público em 15 de abril. Desde então, o valor só pôde ser movimentado pelo Caixa Tem, aplicativo no qual os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. A opção pelas transações online segue normalmente. Vale ressaltar que, desde a última sexta-feira (30), o público geral que recebe o auxílio também já pode movimentar o dinheiro usando o Pix, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para conta de mesma titularidade. Conforme o Ministério da Cidadania, o modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado durante a primeira rodada do auxílio emergencial, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. A nova rodada do auxílio emergencial terá quatro parcelas, de abril a julho, com valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. A estimativa é de que as quatro cotas cheguem a cerca de 40 milhões de famílias.

