Economia 13/05/2021 05:03 G1MT Justiça do Trabalho leiloa casas, apartamentos, prédios, fazendas, carros e caminhões em MT Além da possibilidade de parcelamento, fixados caso a caso pelo juiz da execução, os descontos podem chegar até 50% na hora de ofertar os lances. Foto: Lislaine dos Anjos/G1 O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-MT) vai leiloar casas, apartamentos, prédios comerciais, sítios, fazendas, carros de passeio e utilitários no próximo dia 21, das 8h30 às 14h30, com bens penhorados por 23 varas trabalhistas do estado. O leilão ocorre de forma exclusivamente eletrônica para cumprir as normas de precaução à disseminação da Covid-19. Lances podem ser feitos pelo site www.balbinoleiloes.com.br. Estão à disposição para arremate imóveis como casas, apartamentos, prédios comerciais, sítios e fazendas; bens móveis, como carros de passeio e utilitários, caminhões, reboque, semi-reboque, trator pá carregadeira, rolo compactador vibratório e motocicletas. Também estão disponíveis para lances outros bens, entre os quais máquina serra de fita, máquina de costura, forno com 08 assadeiras, quotas de capital social, mesa, entre outros. Além da possibilidade de parcelamento, fixados caso a caso pelo juiz da execução, os descontos podem chegar até 50% na hora de ofertar os lances. Os interessados em participar devem acessar o endereço eletrônico e se cadastrar.

