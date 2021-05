Economia 15/05/2021 06:26 Jornal Mato Grosso do Norte Previdência Municipal: Sindicalista diz que demora na aprovação do projeto causou inadimplência da prefeitura de AF Jornal MT Norte O projeto de lei que está em tramitação na Câmara Municipal de Alta Floresta, para adequação da alíquota de desconto previdenciário dos servidores, se transformou em um imbróglio e poderá ser o primeiro desgaste da administração com o funcionalismo público municipal, apesar da matéria ter o apoio do SISPUMAF [Sindicato dos Servidores Públicos Municipais]. O projeto que entrou na Câmara ainda na Legislatura anterior, acabou não sendo votado e foi reapresentado com várias modificações pela gestão atual. O vice-presidente do Sispumaf, Edmar Silva, acentua que o primeiro projeto tinha a aprovação da grande maioria do funcionalismo. No entanto, os exvereadores para não perder votos na eleição, não o colocaram em votação. E depois do pleito, deixaram o problema para a nova Câmara resolver. No primeiro projeto que não foi votado no ano passado e substituído pelo que este em tramitação, a tabela de desconto era gradativa, iniciando em 11%, subindo para 12% na segunda faixa, 13% na terceira para quem ganha de R$ 2 a 3 mil, de 3 a 4 mil 14%, de 6 a 10 mil 14.5%, de 10 a 20 mil 16.50%, de 20 a 39 mil 19% e acima de 39 mil, 22%. “Este projeto, os servidores entendiam ser melhor para a categoria, mas não foi votado pelos antigos vereadores. O novo gestor, desconsiderou este projeto e apresentou outro para ser votado pelos vereadores, com cálculo atuarial de tabela fixa direta, com desconto de 14% para todos os servidores”, relata Edmar. A previsão é que a Câmara vote o projeto que está em tramitação, na sessão da próxima terça-feira, 18. Se for aprovado, os servidores ativos passam a pagar 14% para a Previdência Municipal. Os servidores aposentados, que recebem a partir do teto de R$ 4, 433 também passam a pagar o desconto de 14%. O Sindicalista explica que a demora pela Câmara Municipal em aprovar o projeto, levou prefeitura de Alta Floresta à inadimplência, sem a CRP- Certidão de Regularidade Previdenciária, inviabilizando o repasse de recursos, podendo comprometer até mesmo o pagamento dos próximos salário dos servidores. “Não é que somos a favor, deste projeto, mas é o que tem para o momento. Tanto a tabela fixa de 14%, como a progressiva estão previstas na lei. Mas a progressiva prevista na lei é a que começa em 7.5% e vai até 22%. Continuamos na defasa do interesse da categoria. Mas neste momento, o município precisa desta certidão para receber as emendas parlamentares e os repasses dos governos estadual e federal. Se a gente bater o pé e não votar, vai acabar prejudicando o município”, argumenta. Conforme ele, para a elaboração de outro projeto precisaria de um novo estudo atuárial da Previdência, o que demoraria 4 meses. “Reconhecemos que o projeto atual é mais prejudicial para quem ganha menos, mas não é inconstitucional. Neste momento de pandemia é complicado. Se não tivesse o problema da certidão negativa, que dificulta para o município e para a população, a gente poderia pensar apenas no servidor. Mas se vir uma verba para a saúde, a prefeitura não poderá receber e ficará mal para os servidores como cidadãos”, enfatiza. Diante deste impasse, Edmar assegura que o Sindicato sentou com o prefeito e Chico Gamba assumiu o compromisso de fazer um novo estudo para adequar o projeto. mesmo depois da sua aprovação. “Ele disse para votar nesta tabela de 14% para liberar a certidão da prefeitura, mas com o compromisso de fazer o estudo da forma que o funcionalismo achar que é mais razoável. Mesmo depois de aprovado o projeto, poderá ser feito estas adequações”, explica. Ele também esclarece que são dois projetos inerentes a Previdências Municipal, mas apenas um é implicativo à categoria. O paragrafo que autoriza o prefeito a aumentar a alíquota de recolhimento por decreto, é da parte patronal e não envolve o desconto pago pelo servidor, pagamos 11% e a prefeitura 14%. Quando o desconto do servidor for a 14% a prefeitura passará a pagar 16.48%. O prefeito só pode alterar se a alíquota estiver negativa. Caso contrário, irá incorrer em improbidade, explica. Outro ponto a se considerar, de acordo com Edmar, é que hoje a Previdência do município está saudável, com uma arrecadação de R$ 1,2 milhões e paga R$ 700 mil para os pensionistas. Porem, se o projeto não for aprovado para a adequação da alíquota, o IPREAF [Instituto de Previdência Municipal] irá ter déficit, quebrará e não terá fundos pagar a aposentadoria de 100 por centos dos servidores. “Temos 270 pensionistas e quase mil servidores efetivos para se aposentar. E só conseguiríamos pagar a metade destes servidores daqui a 15, 20 anos quando forem se aposentar, se não entrar mais recursos”, pontua.

