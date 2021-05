Economia 16/05/2021 14:58 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital Apostas de MT faturam juntas mais de R$ 56 mil na Mega-Sena Duas apostas de Mato Grosso acertaram 5 números no último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (15), em São Paulo. Juntas, as apostas faturaram um prêmio de mais de R$ 56 mil. De acordo com o site oficial da Loterias Caixa, que traz dados atualizados a respeito dos concursos realizados, uma das apostas foi feita na cidade de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) enquanto a outra foi realizada em Santo Antônio do Leste (379 km ao sul da Capital). Em ambos os casos, as pessoas que concorreram saíram vitoriosas por meio de apostas simples e levaram para casa, cada uma, o montante de R$ 28.213,14. A aposta de Alta Floresta foi feita na Loterica Teimosinha, já a de Santo Antônio do Leste foi realizada na Lotérica Santo Antônio. Além disso, de acordo com dados do porta, outras 140 aposta de Mato Grosso também faturaram prêmios menores, acertando 4 números no último concurso da Mega-Sena. Pelo fato de ninguém ter conquistado a marca de 6 números acertados no concurso, o prêmio acumulou e um novo sorteio será realizado. Segundo a Caixa, o valor estimado para o próximo prêmio é de R$ 40 milhões.

